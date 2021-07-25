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Улыбаемся и чешем. Во время парада ВМФ иранский моряк отвлёкся на личное

Неловкий момент поймала камера Первого канала во время телевизионной трансляции Главного военно-морского парада в Петербурге. На большом экране, установленном на Сенатской площади, показали расслабленность офицера иранского флота.

Эскадренный миноносец военно-морских сил Ирана возглавил кильватерный строй иностранных участников парада в честь Дня ВМФ России. 25 июля корвет «Саханд» прошел по Кронштадтскому рейду. Диктор представил гостя зрителям: вооружен крылатыми ракетами дальностью до 200 км, предназначен для «борьбы с пиратством в международных водах в Аденском и Оманском заливах». Телевизионная камера, которая «плыла» вдоль эсминцева борта, на последних словах про заливы уперлась в ширинку иранского офицера, белоснежные брюки погладила смуглая рука.

фрагмент официальной трансляции/Минобороны России/YouTube

Парад в Кронштадте начался сразу после прохождения кораблей по Неве. На Сенатской площади за островной частью наблюдали с больших экранов. Главный зритель — президент Владимир Путин. По правую руку от него сидел министр обороны Сергей Шойгу, по левую — главком ВМФ России Николай Евменов.

В морской части парада в честь 325-й годовщины российского флота приняли участие около 50 кораблей, включая гостей из Ирана, Индии и Пакистана. Воздушную часть обеспечивали 48 самолетов и вертолетов, пешую — 4 тысячи военнослужащих. Санитарная служба требовала коронавирусных ограничений — не допустить на парад зрителей. Пытаясь выполнить это условие, полиция закрыла поначалу проход к набережным, однако потом поступила отменяющая команда. Блокировка способствовала еще большему скоплению народа.

О том, как прошёл Военно-морской парад в Петербурге — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (16)

Sadava
А двойник улетел или салюта ждет?
Nationalverrater_2
увидел чувак баб не в паранджах и не в мешках. Природа сильнее устава
Αнатолий Κононов
А в посылке три китайца, три китайца красят яйца..,Странно что не было китайских друзей… было бы неплохо в неву загнать какой нибудь их Ляо Нин, бывший нашим авианесущим кораблем
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