Эскадренный миноносец военно-морских сил Ирана возглавил кильватерный строй иностранных участников парада в честь Дня ВМФ России. 25 июля корвет «Саханд» прошел по Кронштадтскому рейду. Диктор представил гостя зрителям: вооружен крылатыми ракетами дальностью до 200 км, предназначен для «борьбы с пиратством в международных водах в Аденском и Оманском заливах». Телевизионная камера, которая «плыла» вдоль эсминцева борта, на последних словах про заливы уперлась в ширинку иранского офицера, белоснежные брюки погладила смуглая рука.

Парад в Кронштадте начался сразу после прохождения кораблей по Неве. На Сенатской площади за островной частью наблюдали с больших экранов. Главный зритель — президент Владимир Путин. По правую руку от него сидел министр обороны Сергей Шойгу, по левую — главком ВМФ России Николай Евменов.



В морской части парада в честь 325-й годовщины российского флота приняли участие около 50 кораблей, включая гостей из Ирана, Индии и Пакистана. Воздушную часть обеспечивали 48 самолетов и вертолетов, пешую — 4 тысячи военнослужащих. Санитарная служба требовала коронавирусных ограничений — не допустить на парад зрителей. Пытаясь выполнить это условие, полиция закрыла поначалу проход к набережным, однако потом поступила отменяющая команда. Блокировка способствовала еще большему скоплению народа.



О том, как прошёл Военно-морской парад в Петербурге — читайте в материале «Фонтанки».

