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Изоляции секс-меньшинств требуют вдвое меньше россиян, чем шесть лет назад

Россияне стали терпимее относиться к геям как таковым, но количество противников однополых браков растёт. Об этом в пятницу 23 июля сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Доля россиян, которые считают, что представители секс-меньшинств опасны и их следует изолировать от общества, упала вдвое с 2015 года, когда так считал каждый пятый россиянин (20%). Сейчас такой точки зрения придерживается каждый десятый респондент — 11%.

За тот же период с 22% до 31% выросла доля тех, кто уверен, что сексуальная ориентация — «частное дело», и это не влияет на отношение к людям с традиционной или нетрадиционной ориентацией.

Фото: ВЦИОМ
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Вместе с тем каждый шестой гражданин РФ (16%) считает, что секс-меньшинства — «нормальные люди, но общаться с ними не хочется». 23% собеседников ВЦИОМ говорят, что тем, кому не близки гетеросексуальные контакты, «нужна медицинская помощь».

Что же касается согласия на право сексуальных меньшинств вступать в брак между собой, то количество россиян, в разной степени поддерживающих идею, за пять лет подросло с 14% до 21%. Сегодня полностью согласны на легализацию гей-браков 5%, «скорее согласны» — 7%, отчасти согласны — 9%.

Фото: ВЦИОМ
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За тот же период незначительно сократилось количество граждан, выступающих против расширения перечня услуг в ЗАГСах за счёт легализации однополых семейных союзов. В 2015 году против выступали 80% россиян, сегодня — 75%. Из них «совершенно не согласны» — 63%. В 2015 году категоричное «нет» говорили 70% граждан РФ.

Опрос был проведён 10 июля 2021 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Результаты исследования на сайте ВЦИОМ украшены фотографией, где две женщины держат друг друга за руки.

Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (4)

тов
Лесбиянки вообще легко переучиваются.

Лично переучил пяток лесбиянок правильному поведению.
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