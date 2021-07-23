Россияне стали терпимее относиться к геям как таковым, но количество противников однополых браков растёт. Об этом в пятницу 23 июля сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Доля россиян, которые считают, что представители секс-меньшинств опасны и их следует изолировать от общества, упала вдвое с 2015 года, когда так считал каждый пятый россиянин (20%). Сейчас такой точки зрения придерживается каждый десятый респондент — 11%.



За тот же период с 22% до 31% выросла доля тех, кто уверен, что сексуальная ориентация — «частное дело», и это не влияет на отношение к людям с традиционной или нетрадиционной ориентацией.