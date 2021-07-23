Россияне стали терпимее относиться к геям как таковым, но количество противников однополых браков растёт. Об этом в пятницу 23 июля сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Доля россиян, которые считают, что представители секс-меньшинств опасны и их следует изолировать от общества, упала вдвое с 2015 года, когда так считал каждый пятый россиянин (20%). Сейчас такой точки зрения придерживается каждый десятый респондент — 11%.
За тот же период с 22% до 31% выросла доля тех, кто уверен, что сексуальная ориентация — «частное дело», и это не влияет на отношение к людям с традиционной или нетрадиционной ориентацией.
Вместе с тем каждый шестой гражданин РФ (16%) считает, что секс-меньшинства — «нормальные люди, но общаться с ними не хочется». 23% собеседников ВЦИОМ говорят, что тем, кому не близки гетеросексуальные контакты, «нужна медицинская помощь».
Что же касается согласия на право сексуальных меньшинств вступать в брак между собой, то количество россиян, в разной степени поддерживающих идею, за пять лет подросло с 14% до 21%. Сегодня полностью согласны на легализацию гей-браков 5%, «скорее согласны» — 7%, отчасти согласны — 9%.
За тот же период незначительно сократилось количество граждан, выступающих против расширения перечня услуг в ЗАГСах за счёт легализации однополых семейных союзов. В 2015 году против выступали 80% россиян, сегодня — 75%. Из них «совершенно не согласны» — 63%. В 2015 году категоричное «нет» говорили 70% граждан РФ.
Опрос был проведён 10 июля 2021 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Результаты исследования на сайте ВЦИОМ украшены фотографией, где две женщины держат друг друга за руки.