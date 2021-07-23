В сети появился первый постер кинокартины: на черно-белом снимке в профиль запечатлены исполнители главных ролей. Поклонники отмечают, что оскароносная актриса выступает в образе, кардинально отличном от ее привычной роли среднестатистической американки. Она впервые играет в историческом фильме, в средневековых костюмах и декорациях. Киноманы делают прогнозы, справилась ли актриса с новой задачей, ведь в своем прошлом амплуа она завоевала все возможные кинонаграды и сердца поклонников во всем мире.

«Будет эпично, если МакДорманд получит актерскую номинацию и победит, — пишет автор телеграмм-канала Ремизорро, — Она тогда впишет себя в историю как вторая после Кэтрин Хепберн актриса, имеющая 4 оскаровских статуэтки за лучшую женскую роль первого плана».



В новом фильме не только Фрэнсис МакДорманд выступает в непривычной для себя роли. Режиссер и сценарист киновоплощения средневековой трагедии — участник легендарного режиссерского дуэта братьев Коэн («Старикам тут не место», «Фарго», «Большой Лебовски») — Джоэл Коэн впервые работал над фильмом один. В этот раз, по информации журналистов, Итан был не заинтересован в работе над пьесой Шекспира.



Фрэнсис МакДорманд — жена Джоэла Коэна с 1984 года и часто играет в фильмах мужа. Она — лауреат четырех премий «Оскар», двух премий «Золотой глобус» и других международных кинонаград. В прошлом году сыграла главную роль в фильме-триумфаторе «Оскара» — «Земля кочевников».

