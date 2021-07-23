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Антиквар и бывший спонсор «Что? Где? Когда?» задержан за кражу картины «Зимняя панорама Петербурга» за 15 миллионов

Известный банкир и коллекционер картин Ашот Хачиян задержан в Москве по «интеллектуальному» делу. Его обвиняют в краже полотна художника Александра Беггрова стоимостью 15 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, Хачияна после задержания в столице доставили в Петербург и допросили по уголовному делу одиннадцатилетней давности.

Широко известный в городе антиквар и предприниматель Геннадий Тюхменев в 2010 году сообщил милиции, что двое неизвестных обманным способом похитили из офиса на Петровской набережной картину Беггрова «Зимняя панорама Петербурга».

Дело возбудили по мошенничеству в особо крупном размере, и в 2015 году Ашота Хачияна объявили в федеральный розыск. Он также известен как Адам Эдуардович Янов.

Хачиян по образованию востоковед, основатель Интеллект-банка. В 1997 — 2000 году выступал генеральным спонсором игры «Что? Где? Когда?». Проводил крупные выставки антиквариата.

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Комментарии (7)

Spbru
В очередной раз доказывает, что работа с 9 до 18 может дать тебе денег только на еду. Люди имеющие большие деньги - нарушают правила. Иначе никак.
Diderot
Знатоки что? где? и когда?спереть
265961685
ничего, что на "терпиле" тоже клейма ставить негде?
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