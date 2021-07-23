Антиквар и бывший спонсор «Что? Где? Когда?» задержан за кражу картины «Зимняя панорама Петербурга» за 15 миллионов

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, Хачияна после задержания в столице доставили в Петербург и допросили по уголовному делу одиннадцатилетней давности.



Широко известный в городе антиквар и предприниматель Геннадий Тюхменев в 2010 году сообщил милиции, что двое неизвестных обманным способом похитили из офиса на Петровской набережной картину Беггрова «Зимняя панорама Петербурга».



Дело возбудили по мошенничеству в особо крупном размере, и в 2015 году Ашота Хачияна объявили в федеральный розыск. Он также известен как Адам Эдуардович Янов.

