Копыта, кишки, шкуры и головы — всё это, как полагает читатель «Фонтанки», осталось от местных продавцов мяса из Средней Азии, которые в Большой Каменке и разводят овец. Днём они продают тушки, а вечером скидывают всё, что осталось после разделки, под кусты недалеко от пункта приёма оплаты ЗСД.

«Это просто кошмар, я в шоке. У нас практически весь посёлок оккупировали гости из Средней Азии, которые в полной антисанитарии выращивают и продают баранов. У них скоро праздник, и в поселке происходит сегодня какой-то коллапс. Мне страшно ребенка выпустить погулять, потому что там сейчас машин сто стоит покупателей. Я подозреваю, что торговля ведется нелегально», — рассказал читатель «Фонтанки».

По словам Антона, он дважды звонил в УВД по Приморскому району по этому поводу, но ему сказали, что никаких нарушений обнаружено не было.



«Я после работы поехал покататься на велосипеде по окрестностям и обнаружил, что они все останки баранов скидывают в канаву за поселком. Там уже кубометра два этих отходов. Это всё собаки растаскивают, что-то с этим нужно делать. До Роспотребнадзора мне дозвониться не удалось».

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе городского комитета по природопользованию. Там пояснили, что свалка находится на землях общего пользования, поэтому вопрос нужно адресовать администрации Приморского района. Редакция отправила запрос чиновникам по этому поводу.

