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Большая Каменка в Петербурге утопает в бараньих внутренностях и шкурах во время Курбан-байрама

Свалку бараньих шкур и потрохов обнаружил 20 июля петербуржец Антон во время велопрогулки в Большой Каменке. Внутренности брошены в канаву и вот-вот начнут разлагаться под ярким солнцем.

Копыта, кишки, шкуры и головы — всё это, как полагает читатель «Фонтанки», осталось от местных продавцов мяса из Средней Азии, которые в Большой Каменке и разводят овец. Днём они продают тушки, а вечером скидывают всё, что осталось после разделки, под кусты недалеко от пункта приёма оплаты ЗСД.

автор видео читатель «Фонтанки» Антон

«Это просто кошмар, я в шоке. У нас практически весь посёлок оккупировали гости из Средней Азии, которые в полной антисанитарии выращивают и продают баранов. У них скоро праздник, и в поселке происходит сегодня какой-то коллапс. Мне страшно ребенка выпустить погулять, потому что там сейчас машин сто стоит покупателей. Я подозреваю, что торговля ведется нелегально», — рассказал читатель «Фонтанки».

автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
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По словам Антона, он дважды звонил в УВД по Приморскому району по этому поводу, но ему сказали, что никаких нарушений обнаружено не было.

«Я после работы поехал покататься на велосипеде по окрестностям и обнаружил, что они все останки баранов скидывают в канаву за поселком. Там уже кубометра два этих отходов. Это всё собаки растаскивают, что-то с этим нужно делать. До Роспотребнадзора мне дозвониться не удалось».

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе городского комитета по природопользованию. Там пояснили, что свалка находится на землях общего пользования, поэтому вопрос нужно адресовать администрации Приморского района. Редакция отправила запрос чиновникам по этому поводу.

автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон

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Комментарии (26)

266112960
Там рядом скотомогильник, вот там смердит, уже который год и земля вся чёрная. А эти внутренности падальщики растащат, считай птиц подкормили)
VF812
что у Антона случилось?)
Antuan Rokanten
Страшные кадры. А нет ли здесь жестокого обращения с животными?
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