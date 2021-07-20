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Доставщик на мопеде плюнул в полицейского под камерами. Теперь на нарушителе два дела

Полиция Краснодара возбудила два дела после плевка доставщика на мопеде в сотрудника ДПС

В Краснодаре хамство на дороге обернулось для резвого водителя мопеда двумя делами об административных правонарушениях. Об этом сообщает 20 июля РИА Новости со ссылкой на МВД кубанской столицы.

Мужчина на двухколёсном транспорте с характерным зелёным коробом доставщика еды проехал на красный сигнал светофора прямо перед сотрудником ДПС. Тот попытался остановить нарушителя, сигнализируя жезлом, но лишь получил плевок в свою сторону. Видео произошедшего разошлось по соцсетям. На нём видно, что сотрудник правопорядка жезлом задел шлем мопедиста, после чего тот ответил сгустком слюны в сторону полицейского и продолжил движение.

По факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора возбуждено два дела, личность нарушителя устанавливают, заявили в краснодарском МВД. Правовую оценку плевка в правоохранительных органах не дали.

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Комментарии (12)

perrkele_sattana
Сначала долбанул дубинкой по башке, затем потребовал "выполнить законные требования". От полученного сотрясения мозга (молодец, что удержался в седле, не упал, не стал инвалидом) приключился рвотный рефлекс, который и был запечатлен. Гопника с полосатой дубинкой под ст. УК за покушение на жизнь человека
Vahmistroff
А третье дело в виде превышения служебных полномочий и удара палкой человека по голове? Надеюсь, что водителю мопеда было не больно и он простит проступок нарушителя.
W Bons
нападение на селовика при исполнении
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