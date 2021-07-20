В Краснодаре хамство на дороге обернулось для резвого водителя мопеда двумя делами об административных правонарушениях. Об этом сообщает 20 июля РИА Новости со ссылкой на МВД кубанской столицы.
Мужчина на двухколёсном транспорте с характерным зелёным коробом доставщика еды проехал на красный сигнал светофора прямо перед сотрудником ДПС. Тот попытался остановить нарушителя, сигнализируя жезлом, но лишь получил плевок в свою сторону. Видео произошедшего разошлось по соцсетям. На нём видно, что сотрудник правопорядка жезлом задел шлем мопедиста, после чего тот ответил сгустком слюны в сторону полицейского и продолжил движение.
По факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора возбуждено два дела, личность нарушителя устанавливают, заявили в краснодарском МВД. Правовую оценку плевка в правоохранительных органах не дали.