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Президент «АвтоВАЗа» анонсировал пять новых «Лад», включая следующее поколение «Нивы»

Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/Joerm3U7Kk4" class="io-leave-page _" target="_blank">«НА ЗАВОДЕ»</a> в YouTube
Скриншот видео с канала «НА ЗАВОДЕ» в YouTube
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«АвтоВАЗ» планирует в ближайшие четыре года выпустить пять новых автомобилей марки LADA и несколько новинок под брендом Renault. Об этом в своем видеообращении в честь 55-летия завода 20 июля заявил президент компании Николя Мор.

По словам топ-менеджера, в числе пяти планируемых новинок для LADA будет новое поколение внедорожника Niva и «абсолютно новое семейство сегмента B». Премьеру обновленной «Нивы», скорее всего, стоит ожидать в 2024 году, причем внешность внедорожника не будет иметь почти ничего общего с представленным в 2018 году концептом 4x4 Vision, пишет Autonews. Моторную гамму, по данным издания, унифицируют с другими моделями Renault и Dacia: базовым двигателем, вероятнее всего, станет 1,6-литровый 114-сильный «атмосферник», а старшим — новый 1,3-литровый турбомотор совместной разработки с концерном Daimler, который устанавливают на второе поколение российского Duster и кроссовер Arkana.

Концепт LADA 4×4 Vision
Концепт LADA 4×4 VisionФото: «АвтоВАЗ»
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Среди других предполагаемых новинок называют новый кроссовер C-класса и рестайлинговую LADA Vesta, появление которой на рынке ожидают в 2022 году.

Обещанными новинками от Renault на российском рынке, вероятно, станут седан Logan и хэтчбек Sandero третьего поколения. Их внешность не так давно была запатентована в Федеральном институте интеллектуальной собственности (ФИПС). Они построены на платформе CMF-B — упрощенной версии шасси CMF, на котором собираются новый Renault Clio, Captur и другие модели для ЕС. Эта же архитектура в скором времени ляжет в основу всех новых автомобилей Dacia и LADA, например, на ней построят следующее поколение Niva, кроссовер C-класса и новые Vesta и Granta. Линейка двигателей моделей в России по-прежнему будет представлена 1,6-литровыми «атмосферниками» мощностью от 82 до 113 л.с., хотя им может составить компанию все тот же 1,33-литровый турбомотор от Arkana, Kaptur и нового Duster.

Скриншот видео с канала <a href="https://youtu.be/Joerm3U7Kk4" class="io-leave-page _" target="_blank">«НА ЗАВОДЕ»</a> в YouTube
Скриншот видео с канала «НА ЗАВОДЕ» в YouTube
Концепт LADA 4×4 Vision
Концепт LADA 4×4 VisionФото: «АвтоВАЗ»

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Еще бы узнать сколько ведерный завод на это у государства дотаций получил.
kоt-obormot
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из попы, руки из попы"©
Петр Петров
У этого всего еще и Президент есть?????
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