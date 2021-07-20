«АвтоВАЗ» планирует в ближайшие четыре года выпустить пять новых автомобилей марки LADA и несколько новинок под брендом Renault. Об этом в своем видеообращении в честь 55-летия завода 20 июля заявил президент компании Николя Мор.
По словам топ-менеджера, в числе пяти планируемых новинок для LADA будет новое поколение внедорожника Niva и «абсолютно новое семейство сегмента B». Премьеру обновленной «Нивы», скорее всего, стоит ожидать в 2024 году, причем внешность внедорожника не будет иметь почти ничего общего с представленным в 2018 году концептом 4x4 Vision, пишет Autonews. Моторную гамму, по данным издания, унифицируют с другими моделями Renault и Dacia: базовым двигателем, вероятнее всего, станет 1,6-литровый 114-сильный «атмосферник», а старшим — новый 1,3-литровый турбомотор совместной разработки с концерном Daimler, который устанавливают на второе поколение российского Duster и кроссовер Arkana.
Среди других предполагаемых новинок называют новый кроссовер C-класса и рестайлинговую LADA Vesta, появление которой на рынке ожидают в 2022 году.
Обещанными новинками от Renault на российском рынке, вероятно, станут седан Logan и хэтчбек Sandero третьего поколения. Их внешность не так давно была запатентована в Федеральном институте интеллектуальной собственности (ФИПС). Они построены на платформе CMF-B — упрощенной версии шасси CMF, на котором собираются новый Renault Clio, Captur и другие модели для ЕС. Эта же архитектура в скором времени ляжет в основу всех новых автомобилей Dacia и LADA, например, на ней построят следующее поколение Niva, кроссовер C-класса и новые Vesta и Granta. Линейка двигателей моделей в России по-прежнему будет представлена 1,6-литровыми «атмосферниками» мощностью от 82 до 113 л.с., хотя им может составить компанию все тот же 1,33-литровый турбомотор от Arkana, Kaptur и нового Duster.