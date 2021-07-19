FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Байкер в «защите от перелома ребер 80-го уровня» удивил автомобилистов в районе КАД

ПоделитьсяПоделиться

Необычный способ перевозки покрышек продемонстрировал мотоциклист под Петербургом. В соцсетях картина породила шутки про экипировку и «мишленовского пухляша».

Видеоролик с мотоциклистом, перевозящим две покрышки прямо на себе, появился 19 июля в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, заметили этого неординарного персонажа на проезде под КАД в Мурино. Мужчина надел шины прямо на собственный торс и в таком виде ехал на байке. Из защиты на нем видно только шлем.

В посте такой способ перевозки окрестили «защитой от перелома ребер 80-го уровня». Пользователи же не преминули пошутить, что с такой «экипировкой» при падении можно далеко укатиться и самортизировать на «встречку», а также вспомнили шинного человечка — символ фирмы «Мишлен».

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-94076846_4261824" class="io-leave-page _" target="_blank">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Stakatto
это 80-й уровень опасности, а не защиты
265947515
Креативненько.
Alex000
С такой экипировкой и байк не нужен. Лёг на бок - и катись.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний