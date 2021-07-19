Необычный способ перевозки покрышек продемонстрировал мотоциклист под Петербургом. В соцсетях картина породила шутки про экипировку и «мишленовского пухляша».
Видеоролик с мотоциклистом, перевозящим две покрышки прямо на себе, появился 19 июля в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, заметили этого неординарного персонажа на проезде под КАД в Мурино. Мужчина надел шины прямо на собственный торс и в таком виде ехал на байке. Из защиты на нем видно только шлем.
В посте такой способ перевозки окрестили «защитой от перелома ребер 80-го уровня». Пользователи же не преминули пошутить, что с такой «экипировкой» при падении можно далеко укатиться и самортизировать на «встречку», а также вспомнили шинного человечка — символ фирмы «Мишлен».