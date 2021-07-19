Там уточнили, что, помимо гроз, петербуржцев ждет усиление ветра до 18 м/с. Как писала «Фонтанка» ранее, в Ленобласти грозу обещают уже сегодня, выпущено штормовое предупреждение. Сегодня синоптики прогнозируют Петербургу день без осадков.
МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе в Петербурге
В Петербурге 20 июля ожидаются грозы. Об этом 19 июля сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Там уточнили, что, помимо гроз, петербуржцев ждет усиление ветра до 18 м/с. Как писала «Фонтанка» ранее, в Ленобласти грозу обещают уже сегодня, выпущено штормовое предупреждение. Сегодня синоптики прогнозируют Петербургу день без осадков.