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МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе в Петербурге

В Петербурге 20 июля ожидаются грозы. Об этом 19 июля сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Там уточнили, что, помимо гроз, петербуржцев ждет усиление ветра до 18 м/с. Как писала «Фонтанка» ранее, в Ленобласти грозу обещают уже сегодня, выпущено штормовое предупреждение. Сегодня синоптики прогнозируют Петербургу день без осадков.

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Комментарии (2)

nalchik11
Шо, опять?!
Юра Алекс
101 китайское предупреждение,...
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