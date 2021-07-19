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Вздохнулось. Долгожданный дождь рассеял жару в Петербурге

В Петербурге ожидается до +24 градусов

Наконец-то пролившийся над Северной столицей дождь позволил петербуржцам немного выдохнуть, избавив их от невыносимой жары, царившей в городе почти полмесяца. Эта рабочая неделя начнётся с вполне комфортных температур.

По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 19 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер западный, с переходом на северо-западный умеренный 1–4 метра в секунду. Температура воздуха утром удерживалась на отметке в районе +17… +19, в течение дня воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Атмосферное давление днём будет меняться мало и составит 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 54%.

Ранее «Фонтанка» писала, что учёные предложили несколько объяснений аномальной жары 2021 года. Некоторые считают, что такая высокая для Петербурга температура этим летом — скорее случайность.

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Комментарии (3)

SapienS_Spora_Grib...
Почему Яндекс обещает 21? Какое немыслимое враньё!
265982215
какая связь между дождем и похолоданием ? так в Таджикистане бывает обычно ?
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