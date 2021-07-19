Вздохнулось. Долгожданный дождь рассеял жару в Петербурге

По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 19 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер западный, с переходом на северо-западный умеренный 1–4 метра в секунду. Температура воздуха утром удерживалась на отметке в районе +17… +19 , в течение дня воздух прогреется до плюс 24 градусов.



Атмосферное давление днём будет меняться мало и составит 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 54%.

