«Мы ведем себя как бессмертные». Третья волна коронавируса в Абхазии бушует на фоне наплыва туристов из России

В Абхазии устроено всё так, будто нет никакой пандемии Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Каждый день больше 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией фиксируется в Абхазии, это только официально выявленные. Сколько граждан не имеют доступа к тестам и медицинской помощи, неизвестно. А граждане Абхазии никак не могут отказаться от культовых у них многолюдных застолий по случаю свадеб и поминок.

— Мы ведем себя как бессмертные, — вздыхает моя гудаутская подруга Хатуна Озган. — Вон у соседей свадьба была неделю назад на 500 человек, сейчас уже 10 человек заболевших, в том числе невеста. А те, кто не заболел пока, завтра идут на поминки к другим соседям. При этом в Абхазии запрет на массовые мероприятия действует, в том числе на ритуальные. Но у нас давно власть отдельно, народ отдельно, — рассказала Хатуна, она уверена, что именно массовые многочасовые застолья приводят к росту заболеваемости, а еще поцелуи при встрече, причем так друг друга приветствуют в Абхазии исключительно мужчины.



— Мужики моду взяли целоваться при встрече, три раза пока не облобызаются, не успокоятся. Моя покойная бабушка видела это и плевалась. Откуда эта порочная привычка пошла, неизвестно. Абхазы никогда не целовались, не было такой традиции никогда, — возмущается Хатуна. Она везде ходит в маске, даже в Гудауте, что говорить про Гагру, Пицунду и Сухум, где полно народу.

На пограничном переходе всегда толпы желающих попасть в Абхазию Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







— Мы же все друг друга знаем, в магазин захожу, надо мной продавщица посмеивается, что я в маске, да в жару. Она моя одноклассница. Говорит, что я себе дышать не даю и травлюсь углекислым газом. Через неделю захожу в магазин, ее сменщица говорит, что в больнице она с ковидом, в тяжелом состоянии. Еле госпитализировали, мест в ковидном госпитале не хватает, — рассказала Хатуна. Не хватает врачей и лабораторий.

Легко ковид подхватить еще на границе: огромные очереди, люди дышат друг другу в лицо несколько часов, на жаре, без возможности присесть. В масках единицы. Абхазская граница широко открыла двери для всех, никаких ПЦР-тестов и тем более сертификатов о вакцинации для въезда в республику не требуется, как бы ни призывали врачи, руководство страны не спешит ввести антиковидные ограничения для туристов. Этот факт сделал отдых в Абхазии еще более популярным на фоне ограничений, введенных в Краснодарском крае. Объекты размещения забронированы до конца сентября. Владелец гостевого дома из Гагры Беслан говорит, что нужно наводить порядок в самой Абхазии, а не вводить ограничения для туристов, — такого благополучного сезона он не припомнит.



— У нас запреты вводятся, но их все игнорируют, потому что нет никакого наказания. Если бы ввели наказание за проведение больших свадеб, оштрафовали бы хорошо организаторов, то другие бы подумали. Мы видим, как туристы реагируют на ограничения в Сочи, едут к нам, очень массово. Мне кажется, такого потока с советского времени не было, — рассказывает Беслан.

Абхазия — страна недорогая и гостеприимная Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Жительница Сухума Сария Адлейба считает, что Абхазия должна ввести ограничения для туристов и ввести наказание для жителей Абхазии, которые пренебрегают антиковидными мерами, поскольку врачи не справляются с наплывом заболевших и «люди мрут как мухи».

— Каждый день узнаёшь, что кто-то умер, страна у нас маленькая. Президент хранит гордое молчание. Он в своем родном селе Тамыш ввел в эксплуатацию огромный гостиничный комплекс, построенный на российские деньги, их нужно отбивать. Всем нужно зарабатывать. А простые жители должны умирать без медицинской помощи. У нас и вакцина закончилась, шесть тысяч человек всего привиться успели, — рассказала Сария, она рассказала, что для того, чтобы сделать тест, нужно отстоять огромную очередь в лабораторию, сотрудники которой работают фактически круглосуточно, без сна и отдыха.



— Я знаю, сейчас люди лежат дома целыми семьями, лечатся сами по рекомендациям из интернета, просто потому что не хватает скорых, врачей, больниц. Очень страшно жить, зная, что тебе некому помощь оказать, — рассказала Сария.

В это время медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы из-за увеличения случаев заражения COVID-19, об этом заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Он сообщил, что госпитализировано 293 человека. По его словам, растет количество обращений российских туристов за медицинской помощью. В связи с этим Минздрав Абхазии по согласованию с Минздравом Краснодарского края осуществляет перевод этой категории пациентов, желающих лечиться в России, в профильные медицинские учреждения края, сообщает «Спутник Абхазия». Бутба считает, что распространение коронавируса происходит из-за близкого контакта людей.

— Всё медицинское сообщество с большой тревогой обращалось к нашим гражданам, чтобы соблюдали масочный режим, соблюдали дистанцию, не скапливались в закрытых помещениях, не ходили на крупные мероприятия. Наши граждане медицинское сообщество не услышали, поэтому рост, к сожалению, присутствует. У нас было много случаев, когда после торжественных мероприятий, в частности свадеб, люди семьями начали заболевать, и семьями, по несколько человек, даже госпитализировались в наши профильные ковидные учреждения, — рассказал Эдуард Бутба. Сейчас в Абхазии действуют антиковидные ограничения, в частности, введен масочный режим, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, закрыты учреждения культуры.



Бутба предложил ограничить работу рынков, объектов общепита, с возможностью организации еды навынос, запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций, повсеместно ввести масочный режим со взиманием штрафов за несоблюдение, ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы, организациям и предприятиям перевести на дистанционный режим работников за 60 лет, усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей. Но руководство Абхазии министра пока не услышало. Между тем ПЦР-лаборатории в Гагре и Очамчыре не могут быть запущены из-за нехватки штатного персонала и специалистов, которые настроили бы оборудование, заявила во время заседания парламента Абхазии главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Республиканская санитарно-бактериологическая лаборатория в Сухуме работает на пределе возможностей. В июне в сутки там проводили 294 исследования на коронавирус, к середине июля эта цифра выросла до 528.



Главный редактор газеты «Нужная» Изида Чания считает, что власти Абхазии не предпринимают никаких усилий для сдерживания распространения инфекции. До того как Аслан Бжания стал президентом, в начале 2020 года был введен карантин на государственных границах с Россией и Грузией. Мигрантам и лицам без гражданства Абхазии запретили въезд в страну. На границе были установлены медицинские посты, оснащенные аппаратами дистанционного измерения температуры, соблюдались меры индивидуальной защиты — маски, перчатки. К концу марта 2020 года исполняющий обязанности президента Валерий Бганба ввел комендантский час на территории Галского и Гагрского районов. К этому времени государственные границы с Грузией и Россией были уже закрыты для всех категорий граждан. Первый случай инфицирования был зафиксирован в Абхазии 7 апреля 2020 года: у вернувшегося из Москвы жителя Гагры был диагностирован COVID-19, напомнила Чания.

Даже когда-то пустынные пляжи в деревнях стали заполняться народом Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







— Все лица, контактировавшие с ним, все жильцы восьмиэтажного дома, в котором он проживал, были изолированы в своих квартирах. Государство и общественные организации обеспечивали необходимыми продуктами весь дом и контролировали состояние жильцов. Таким образом, к моменту передачи власти вступившему в должность Аслану Бжания в стране были зафиксированы единичные случаи ввезенной извне инфекции, — говорит Изида. Но новый президент поэтапно отменил все ограничения и за полтора года довел статистику до 20 тысяч зафиксированных заболевших и около 300 летальных исходов. Вместо действенных мер 11 мая президент сменил одного министра здравоохранения на другого.

— Судя по цифрам, эта мера не принесла никакого результата, заболеваемость и смертность от ковида только растет. И не может она не расти при открытии всех границ, полном отсутствии контроля за заболевшими, несоблюдении режима изоляции и мер безопасности, — рассказала Изида. Сейчас Абхазию она называет раем для российских ковид-диссидентов, которые в массовом количестве, часто уже больные, заезжают в страну. Она утверждает, что люди, которым диагностирована коронавирусная инфекция, отдыхают, работают, ходят на массовые мероприятия, передвигаются в троллейбусах и автобусах безо всяких масок. Их никто не контролирует. Так же как, несмотря на запреты, организовываются выпускные вечера, концерты — на днях в Сухуме прошел фестиваль московских байкеров. При этом библиотеки, театры и дома культуры закрыты. Изида считает этот факт нелогичным.



— Страницы социальной сети пестрят объявлениями: «куплю "Актемру"». Это препарат, который используется в лечении тяжелых случаев заболевания. Судя по статистике, тяжелобольных в нашей стране более полусотни, и ежедневно реанимационные отделения ковид-больниц пополняются новыми пациентами. Неудивительно, что люди рассчитывают только на себя и пытаются самостоятельно купить дорогостоящий препарат. Судя по постам в соцсетях, в больницах рекомендуемого врачами медикамента нет, — говорит Изида. Сейчас в Абхазии нет и вакцины, а когда будет — неизвестно, поэтому гражданам Абхазии, у которых есть гражданство Грузии, советуют прививаться там, а тем, у кого есть российское гражданство, стоит вакцинироваться в России. Изида Чания отметила, до конца сезона еще как минимум полтора месяца, за это время, если не принять жесткие меры, один процент населения Абхазии может умереть от последствий коронавируса.

