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В Финском заливе заметили летучий голландец. Судно парило над водой

Петербуржцы увидели редкую оптическую иллюзию в Финском заливе

Жители Петербурга запечатлели летящее над водами Финского залива судно. Фотографии появились в соцсетях 16 июля.

«Ловите немного магии с Финского залива», — написал автор и прикрепил фото, на котором сухогруз действительно будто бы не касается водной глади.

На самом деле явление, которое наблюдали жители Северной столицы, называется фантом дальнего видения. Появляется он, когда над слоем холодного воздуха, располагающимся над самой поверхностью моря, создается прослойка теплого воздуха. Так как у холодного воздуха плотность выше, он преломляет свет и визуально приближает предметы к находящемуся вдали наблюдателю.

Явление может создавать разные типы миражей. Один из них — эффект парения, который представлен на фото.

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Комментарии (4)

Pupin
Интересно.
efela
Летучий Голландец есть, ждем Кракена к параду.
ПТСЖ
Простая дымка над водой, никакой теплый воздух тут не при делах.
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