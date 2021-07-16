Работы на коммуникациях с 17 июля ограничат движение на нескольких улицах Петербурга. В том числе, водителям придется потесниться на Тихорецком проспекте.



Как сообщает 16 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 19 июля ограничат движение транспорта по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцева. ООО «БИЗАНТ» будет прокладывать там инженерные сети.