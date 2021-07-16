Работы на коммуникациях с 17 июля ограничат движение на нескольких улицах Петербурга. В том числе, водителям придется потесниться на Тихорецком проспекте.
Как сообщает 16 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 19 июля ограничат движение транспорта по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцева. ООО «БИЗАНТ» будет прокладывать там инженерные сети.
С 17 июля по 20 сентября в связи с работами ООО СК «Эдельвейс» закроют проезд по Новолитовской улице от Диагональной улицы до дома 11, литера А, по Новолитовской улице. А с 22 августа по 20 сентября — от дома 9, литера А, до дома 11, литера А.
До 30 сентября для прокладки водопровода будет ограничено движение транспорта по Тихорецкому проспекту на участке от Северного проспекта до улицы Веденеева. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».