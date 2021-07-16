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На Тихорецком проспекте до конца сентября ограничат проезд из-за прокладки водопровода

Работы на коммуникациях с 17 июля ограничат движение на нескольких улицах Петербурга. В том числе, водителям придется потесниться на Тихорецком проспекте.

Как сообщает 16 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, до 19 июля ограничат движение транспорта по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцева. ООО «БИЗАНТ» будет прокладывать там инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 17 июля по 20 сентября в связи с работами ООО СК «Эдельвейс» закроют проезд по Новолитовской улице от Диагональной улицы до дома 11, литера А, по Новолитовской улице. А с 22 августа по 20 сентября — от дома 9, литера А, до дома 11, литера А.

Фото: ГАТИ Петербурга
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До 30 сентября для прокладки водопровода будет ограничено движение транспорта по Тихорецкому проспекту на участке от Северного проспекта до улицы Веденеева. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

hedgehog_
это там на тихорецком трамваи ломали? или всетаки в другом месте?
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