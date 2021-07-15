автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В павильонах «Ленфильма» снимают заключительные сцены сериала «Союз Спасения. Время гнева». Это будет расширенная версия полнометражного фильма «Союз Спасения». В нем будет 8 серий, на телеэкраны он выйдет, возможно, уже в конце 2021 года.

Полнометражный фильм «Союз спасения» вышел в российский прокат еще в 2019 году. В начале 2021 года генеральный продюсер кинокартины Константин Эрнст принял решение начать съемки сериала «Союз Спасения. Время гнева»: расширенную версию истории декабрьского восстания. В него войдут материалы, снятые для фильма, но не вошедшие в итоговую версию, и совершенно новые эпизоды и сюжетные линии.



«В кино не хватало подробностей, почему декабристы пошли на это — задумали полное уничтожение царской фамилии, — рассказал актер Александр Домогаров. — Почему так получилось, ведь это дворянские дети, они вместе с отпрысками царской фамилии воспитывались, росли. Для фильма было снято много материала, который бы не мог вместиться в 2–3 часа, поэтому ответы на все вопросы должен дать сериал».

Домогаров все так же играет генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича, но в сериале его линия прописана более подробно. В центре повествования телефильма — судьба декабриста Сергея Муравьева-Апостола, его роль продолжает играть Леонид Бичевин. Кроме уже знакомых по полнометражному фильму актеров, в многосерийном варианте появятся новые персонажи.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Сериал строится по принципу «Войны и мира»: это множество героев, которые по ходу повествования пересекаются друг с другом, — рассказала креативный продюсер сериала Виктория Демидова. — У нас появились новые лица: Петра Болконского сыграет Безруков, кавалергарда Свистунова — молодой актер Тихон Жизневский. Появились женские линии — линия царицы, а еще в сериале снялась Ксения Кутепова, она сыграет Елизавету Алексеевну, супругу Александра I».



Во втором съемочном павильоне «Ленфильма» очень жарко. На хромакее (под графику) снимается одна из зрелищных сцен сериала: император Александр I (Виталий Кищенко), будущий император Николай I (Иван Колесников) и граф Милорадович (Александр Домогаров) объезжают центр разрушенного Петербурга и наблюдают последствия наводнения 1824 года. Рабочие возят тележками землю, живописно раскладывают ее на полу павильона и поливают из шланга.

«Вместо фона будет площадь перед Сенатом, разрушенные верфи Адмиралтейства», — объясняет режиссер и сценарист сериала Никита Высоцкий.

То и дело стучит «хлопушка» и повторяется сцена: три высокопоставленных всадника подъезжают к горожанам, греющимся у костра.

«Мною разрешено жечь костры на улице. Холодно, да и мусора меньше», — объясняет императору Домогаров (в роли графа Милорадовича), указывая на народ.

Мужики, ломая шапки, горестно причитают: «За грехи наши тяжкие».



Пока их экранные персонажи мерзнут, сами артисты в паузах между дублями включают маленькие ручные вентиляторы и пытаются освежиться. Массовка у костра терпеливо ждет, среди них двое маленьких детей в бушлатах, они то и дело зевают.



В Петербурге съемки сериала уже проходили в Мраморном дворце, в Доме-музее Державина, на Елагином острове и в других исторических локациях. В Белгородской области пришлось заново выстроить деревню — старая кинопостройка, оставшаяся после съемок полнометражного фильма, сгорела.

«Сериал будет в 4 раза длиннее, чем картина, — рассказал Никита Высоцкий. — Это новые герои, эпизоды, сюжетные и любовные линии. Мы не тянем время, мы пытаемся наиболее полно показать все события этой невероятной истории нашего государства».

