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Опере ищут место. Еще один петербургский театр попросил о второй площадке

Петербургский камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» может получить вторую сценическую площадку. Об этом стало известно 15 июля по итогам встречи основателя и худрука театра режиссера Юрия Александрова с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Санктъ-Петербургъ Опера» — один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка — яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать», — цитирует Беглова его пресс-служба.

Сообщается, что «на встрече было принято решение о подборе альтернативных помещений, которые театр сможет использовать в качестве второй сценической площадки».

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» был создан в 1987 году, в 1998 году ему был передан особняк барона фон Дервиза на Галерной улице, 33. С 2000 года велись реставрационные работы. В нем открыт Белый театральный зал на 170 зрителей, также проходят концерты в Красной гостиной и в фойе. Театр отреставрировал Мавританскую гостиную, покрытую позолоченным орнаментом, и Кленовую гостиную с живописным панно. В репертуаре театра в основном оперные произведения и оперетты.

Ранее, 13 июля по итогам совещания в Минкульте стало известно, что до конца 2021 года планируется возобновить строительно-монтажные работы на Новой сцене МДТ — Малого театра Европы.

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Комментарии (2)

veteran78
ДК "Первой Пятилетки " и мою школу снесли что бы Гергиеву свободней пелось и танцевалось. Теперь давай Медного Всадника для них передвинем и с Галерной стеклянным переходом соединим.
262126571
Кому-то захотелось еще десяток ярдов...
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