Опере ищут место. Еще один петербургский театр попросил о второй площадке

Петербургский камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» может получить вторую сценическую площадку. Об этом стало известно 15 июля по итогам встречи основателя и худрука театра режиссера Юрия Александрова с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«Санктъ-Петербургъ Опера» — один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка — яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать», — цитирует Беглова его пресс-служба.
Сообщается, что «на встрече было принято решение о подборе альтернативных помещений, которые театр сможет использовать в качестве второй сценической площадки».
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» был создан в 1987 году, в 1998 году ему был передан особняк барона фон Дервиза на Галерной улице, 33. С 2000 года велись реставрационные работы. В нем открыт Белый театральный зал на 170 зрителей, также проходят концерты в Красной гостиной и в фойе. Театр отреставрировал Мавританскую гостиную, покрытую позолоченным орнаментом, и Кленовую гостиную с живописным панно. В репертуаре театра в основном оперные произведения и оперетты.
Ранее, 13 июля по итогам совещания в Минкульте стало известно, что до конца 2021 года планируется возобновить строительно-монтажные работы на Новой сцене МДТ — Малого театра Европы.