Опере ищут место. Еще один петербургский театр попросил о второй площадке

Петербургский камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» может получить вторую сценическую площадку. Об этом стало известно 15 июля по итогам встречи основателя и худрука театра режиссера Юрия Александрова с губернатором Петербурга Александром Бегловым.



«Санктъ-Петербургъ Опера» — один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка — яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать», — цитирует Беглова его пресс-служба.



Сообщается, что «на встрече было принято решение о подборе альтернативных помещений, которые театр сможет использовать в качестве второй сценической площадки».

