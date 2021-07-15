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Юбилей Бориса Эйфмана отметят спектаклями в Большом и Александринском

22 июля исполняется 75 лет основателю и художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народному артисту России Борису Эйфману. В честь юбилея хореографа коллектив организовал серию спектаклей в Александринском театре и в столичном Большом театре, генеральным спонсором мероприятий стал Банк ВТБ.

В Петербурге труппа представит балеты «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (15, 16 июля), «Анна Каренина» (17, 18 июля), «Эффект Пигмалиона» (19, 20 июля), «Роден, ее вечный идол» (21 июля). А 22 июля, в день рождения хореографа, пройдет праздничный гала-концерт. В ходе вечера будут исполнены фрагменты из избранных спектаклей Эйфмана. Специально для концерта труппа отрепетирует сцены из своих легендарных постановок прошлых лет. Кроме того, гости смогут увидеть выступление воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана и эпизоды из готовящегося к выпуску в следующем году спектакля «Чайка. Балетная история» — новой пластической интерпретации знаменитой пьесы Чехова.

В Большой театр труппа привезет постановки «Анна Каренина» и «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Завершится московский сезон 1 августа гала-концертом.

Спектакль «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»
Спектакль «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»Фото: Фото — Евгения Матвиенко / предоставлено пресс-службой театра
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«Основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман внес значительный вклад в развитие современного балета, и его постановки известны и популярны как в России, так и за рубежом, — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент Банка ВТБ. — Мы от всей души поздравляем маэстро с юбилеем и благодарим за многолетнее плодотворное сотрудничество».

Спектакль «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»
Спектакль «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»Фото: Фото — Евгения Матвиенко / предоставлено пресс-службой театра

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Комментарии (1)

тов
Недавно реклама была детей в балетную школу эйфмана приводить.

А их там плохому не научат? Ориентацию не размоют?
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