22 июля исполняется 75 лет основателю и художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народному артисту России Борису Эйфману. В честь юбилея хореографа коллектив организовал серию спектаклей в Александринском театре и в столичном Большом театре, генеральным спонсором мероприятий стал Банк ВТБ.



В Петербурге труппа представит балеты «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (15, 16 июля), «Анна Каренина» (17, 18 июля), «Эффект Пигмалиона» (19, 20 июля), «Роден, ее вечный идол» (21 июля). А 22 июля, в день рождения хореографа, пройдет праздничный гала-концерт. В ходе вечера будут исполнены фрагменты из избранных спектаклей Эйфмана. Специально для концерта труппа отрепетирует сцены из своих легендарных постановок прошлых лет. Кроме того, гости смогут увидеть выступление воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана и эпизоды из готовящегося к выпуску в следующем году спектакля «Чайка. Балетная история» — новой пластической интерпретации знаменитой пьесы Чехова.

