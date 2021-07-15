ООН: Почти 9 миллионов россиян недоедают, сотни тысяч живут на грани голода

В России в условиях нехватки еды и на грани голода с 2018 по 2020 годы жили более девяти миллионов человек. Об этом 14 июля говорится в докладе о продовольственной безопасности в мире Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Согласно подсчётам организации, в этот период 400 тысяч россиян входили в группу «экстремальной уязвимости». Это люди, которые живут на грани голода и не могут позволить себе необходимое количество еды.
Ещё порядка 8,7 миллиона (около 6 процентов жителей России) относят к категории «умеренной уязвимости». Они не пропускают приёмы пищи, но вынуждены экономить на порциях и качестве продуктов.
Количество голодающих в 2020 году оценивается в 720–811 миллионов человек. «Если отталкиваться от среднего значения этого показателя (768 миллионов), то в 2020 году от голода страдали на 118 миллионов человек больше», — говорится в докладе. Хуже всего дела обстоят в Азии и Африке. При этом в России, по оценке экспертов ЮНИСЕФ, непосредственно голодающих нет.
В июне прошлого года Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой. Власти сообщили, что людей, которых методика Всемирного банка относит к категории «абсолютно бедных», в стране практически нет.