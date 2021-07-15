ООН: Почти 9 миллионов россиян недоедают, сотни тысяч живут на грани голода

В России в условиях нехватки еды и на грани голода с 2018 по 2020 годы жили более девяти миллионов человек. Об этом 14 июля говорится в докладе о продовольственной безопасности в мире Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



Согласно подсчётам организации, в этот период 400 тысяч россиян входили в группу «экстремальной уязвимости». Это люди, которые живут на грани голода и не могут позволить себе необходимое количество еды.



Ещё порядка 8,7 миллиона (около 6 процентов жителей России) относят к категории «умеренной уязвимости». Они не пропускают приёмы пищи, но вынуждены экономить на порциях и качестве продуктов.

