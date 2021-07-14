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В России мусульманам разрешили сделать онлайн-жертвоприношение на Курбан-байрам

В 2021 году Курбан-байрам в России пройдет в необычном формате. Из-за пандемии мусульманам дали возможность совершить дистанционное заклание.

Как рассказал РИА Новости муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов, из-за коронавируса сделать жертвоприношение на Курбан-байрам в этом году можно будет онлайн.

Для этого придется заплатить специально обученным людям и выбрать животное в интернете. По словам муфтия, у каждой религиозной организации есть партнер, который исполняет кульминационную часть обряда по стандарту халяль, после чего заказчику отдают мясо жертвы — баранов, быков или верблюдов.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — один из главных событий для мусульман, его отмечают на 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря.

В 2021 году он начнется 20 июля и будет длиться три дня. В Москве, Подмосковье и Петербурге из-за эпидемиологической обстановки намазы пройдут в онлайн-формате, мусульманам рекомендовали провести каноническую молитву в кругу семьи.

В прошлом году председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона муфтий Равиль Панчеев попросил верующих оставаться дома во время Курбан-байрама из-за пандемии. Увидеть, как читают праздничные проповеди, можно было в онлайн-формате.

Несмотря на это, мусульмане вышли к Соборной мечети в Петроградском районе. Хотя большинство из них были в масках и перчатках, количество людей почти не отличалось от того, которое фиксировали в годы до коронавируса.

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Комментарии (3)

altnec
Теперь место под коврик в парке или на детской площадке можно заказать в аренду в онлайн.
Dimitry Antonov
Мда, хоть и онлайн, хоть и с использованием последних достижений цивилизации, но баранов, всё равно, будут резать натурально.
Mikkä Karhunen
резать барана онлайн,вот посмотреть бы на это зрелище
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