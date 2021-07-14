В России мусульманам разрешили сделать онлайн-жертвоприношение на Курбан-байрам

Как рассказал РИА Новости муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов, из-за коронавируса сделать жертвоприношение на Курбан-байрам в этом году можно будет онлайн.



Для этого придется заплатить специально обученным людям и выбрать животное в интернете. По словам муфтия, у каждой религиозной организации есть партнер, который исполняет кульминационную часть обряда по стандарту халяль, после чего заказчику отдают мясо жертвы — баранов, быков или верблюдов.



Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — один из главных событий для мусульман, его отмечают на 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря.

