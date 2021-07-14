В России мусульманам разрешили сделать онлайн-жертвоприношение на Курбан-байрам

Как рассказал РИА Новости муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов, из-за коронавируса сделать жертвоприношение на Курбан-байрам в этом году можно будет онлайн.
Для этого придется заплатить специально обученным людям и выбрать животное в интернете. По словам муфтия, у каждой религиозной организации есть партнер, который исполняет кульминационную часть обряда по стандарту халяль, после чего заказчику отдают мясо жертвы — баранов, быков или верблюдов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — один из главных событий для мусульман, его отмечают на 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря.
В 2021 году он начнется 20 июля и будет длиться три дня. В Москве, Подмосковье и Петербурге из-за эпидемиологической обстановки намазы пройдут в онлайн-формате, мусульманам рекомендовали провести каноническую молитву в кругу семьи.
В прошлом году председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона муфтий Равиль Панчеев попросил верующих оставаться дома во время Курбан-байрама из-за пандемии. Увидеть, как читают праздничные проповеди, можно было в онлайн-формате.
Несмотря на это, мусульмане вышли к Соборной мечети в Петроградском районе. Хотя большинство из них были в масках и перчатках, количество людей почти не отличалось от того, которое фиксировали в годы до коронавируса.