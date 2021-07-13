Лукашенко назвал погоду в Петербурге терпимой, но быстро передумал. «Отойти» от минской жары не получилось

Утром 13 июля после прибытия в Петербург Александр Лукашенко обрадовался тому, что погода в Северной столице «терпимая». Однако через некоторое время все же осознал свою ошибку и передумал.



По словам Лукашенко, он хотел «отойти» от белорусской жары, но в городе на Неве погода оказалась не лучше.



Ранее «Фонтанка» писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во вторник в Петербург на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры проходят в Константиновском дворце, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

