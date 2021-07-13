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Лукашенко назвал погоду в Петербурге терпимой, но быстро передумал. «Отойти» от минской жары не получилось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Петербурге так же жарко, как в Минске. Политик проводит в Северной столице переговоры с Владимиром Путиным.

Утром 13 июля после прибытия в Петербург Александр Лукашенко обрадовался тому, что погода в Северной столице «терпимая». Однако через некоторое время все же осознал свою ошибку и передумал.

По словам Лукашенко, он хотел «отойти» от белорусской жары, но в городе на Неве погода оказалась не лучше.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во вторник в Петербург на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры проходят в Константиновском дворце, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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Комментарии (13)

Piligrino
Тото я смотрю гайцов в районе 17 часов вокруг подьездов к зсд и пулковского как грибов после дождя. Готовились отдать честь...
265107892
Небось, таракан еще логистику приехал обсуждать...
266081655
Диктатору не жарко? Поддадим ему жару!
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