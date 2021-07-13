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Лукашенко в Петербурге: Выдержим экономический удар вместе с Россией

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились сегодня в Петербурге. В ходе переговоров белорусский лидер заявил, что обе страны будут развиваться вместе, несмотря на внешнее давление.

Встреча Путина и Лукашенко проходит 13 июля в Константиновском дворце, в прямом эфире ее показывает телеканал «Россия 24». Президенты обсуждают борьбу с внешним давлением и экономическое сотрудничество. Белорусский лидер заверил, что западные санкции не повлияют на отношения двух стран.

«Мы выдержим, мы будем развиваться. Это даже не вопрос! Не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, Белоруссия «не рвала связи» с Россией, как некоторые другие постсоветские страны. Это помогло белорусам «карабкаться» в трудные времена. Лукашенко добавил, что западные государства нанесли Минску «экономический удар» и давят на Москву.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал Белоруссию «большим и надежным партнером» в сфере экономики. В этом году товарооборот между странами вырос. Президент России отметил, что Минск обслуживает свои кредиты и сокращает внешний долг, несмотря на санкции.

Лукашенко также пошутил про погоду в Петербурге. Он сообщил, что хотел «отойти» от жары в Белоруссии, однако в Северной столице оказалось так же жарко, как у него на родине. Утром белорусский лидер описал погоду в Петербурге как «терпимую».

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Комментарии (4)

Nikita Zh
а я скучаю в безнадежной пробке на подъезде к Константиновскому. хоть бы предупреждали накануне, поехал бы на электричке. Чё им на вертолетах не летается
aaignat
а про буряк с бульбой что сказал?
***_555
Не "вместе", а "за счёт"
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