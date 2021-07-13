Лукашенко в Петербурге: Выдержим экономический удар вместе с Россией

Встреча Путина и Лукашенко проходит 13 июля в Константиновском дворце, в прямом эфире ее показывает телеканал «Россия 24». Президенты обсуждают борьбу с внешним давлением и экономическое сотрудничество. Белорусский лидер заверил, что западные санкции не повлияют на отношения двух стран.



«Мы выдержим, мы будем развиваться. Это даже не вопрос! Не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас», — заявил Александр Лукашенко.



По его словам, Белоруссия «не рвала связи» с Россией, как некоторые другие постсоветские страны. Это помогло белорусам «карабкаться» в трудные времена. Лукашенко добавил, что западные государства нанесли Минску «экономический удар» и давят на Москву.

