Лукашенко в Петербурге: Выдержим экономический удар вместе с Россией

Встреча Путина и Лукашенко проходит 13 июля в Константиновском дворце, в прямом эфире ее показывает телеканал «Россия 24». Президенты обсуждают борьбу с внешним давлением и экономическое сотрудничество. Белорусский лидер заверил, что западные санкции не повлияют на отношения двух стран.
«Мы выдержим, мы будем развиваться. Это даже не вопрос! Не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас», — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, Белоруссия «не рвала связи» с Россией, как некоторые другие постсоветские страны. Это помогло белорусам «карабкаться» в трудные времена. Лукашенко добавил, что западные государства нанесли Минску «экономический удар» и давят на Москву.
Владимир Путин, в свою очередь, назвал Белоруссию «большим и надежным партнером» в сфере экономики. В этом году товарооборот между странами вырос. Президент России отметил, что Минск обслуживает свои кредиты и сокращает внешний долг, несмотря на санкции.
Лукашенко также пошутил про погоду в Петербурге. Он сообщил, что хотел «отойти» от жары в Белоруссии, однако в Северной столице оказалось так же жарко, как у него на родине. Утром белорусский лидер описал погоду в Петербурге как «терпимую».