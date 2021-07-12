Тренер, которая заставляла юную гимнастку несколько часов сидеть на шпагате на верхней полке плацкарта, уволилась из спортшколы

«Служебное расследование в отношении тренера МАУ (муниципального автономного учреждения) СШ «Олимпик» прекращено в связи увольнением по собственному желанию (часть 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ) с 9 июля 2021 года. Тренер ушла на больничный по состоянию здоровья. После выписки из лечебного учреждения написала заявление на увольнение по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Тренер по спортивной гимнастике, поведение которой возмутило пассажиров поезда «Адлер — Челябинск» уволилась из спортивной школы в Балаково по собственному желанию. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба районной администрации.

В конце июня, возвращаясь с соревнования в плацкартном вагоне, женщина заставила одну из своих подопечных сидеть на шпагате на верхней боковой койке. Видео необычной тренировки было опубликовано в сообществе «Типичный Балаково!» в социальной сети «Вконтакте».



По словам очевидцев, тренер также обзывала своих подопечных, доводя их до слёз. Они пытались утихомирить женщину, но та продолжала настаивать, чтобы девочка не прерывала упражнение. На помощь были вызваны начальник поезда и полиция. Но и им тренер заявила: «Вы мне не указ. А эта девочка будет у меня работать с утра до вечера. Это наши спортивные проблемы».



После видео из поезда в соцсетях появился ролик с тренировки этого же балаковского тренера, где запечатлено, как в спортивном зале женщина бьет по затылку девочку во время занятия на турнике, хватает ее за запястье и с силой дважды ударяет ее руку о перекладину, обзывая подопечную.



Проверки проводят прокуратура и Следственный комитет.

