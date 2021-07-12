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Первые фото. «Порше» под Петербургом сгорел так, что не понять, кто был за рулём

Пожарные работали на месте ДТП с Porshe в Ленобласти до ночи

Погибли, по предварительной информации, петербургский предприниматель и автогонщик, а также московская мотогонщица.

Фотографии с места смертельной аварии, произошедшей в Выборгском районе Ленобласти в ночь на 12 июля, публикует издание 47news.

В воскресенье в 22–23 часа на 65-м километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково Porshe 911 Turbo съехал в кювет, врезался в опору ЛЭП и загорелся. На кадрах с места трагедии видно, что столб обуглился целиком, а от машины остались только отдельные металлические элементы.

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По предварительным данным, в салоне «Порше» были двое: 36-летний петербургский автогонщик и предприниматель Иван Куренбин и 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (20)

cupuyca
Из всех пострадавших жаль лишь опору ЛЭП. Сейчас за наш счёт будут восстанавливать.
263836471
Многие действительно высококлассные гонщики показывают своё мастерство только на гонках, отрабатывают его на тренировках на гоночных трассах и вообще не превышают скорость на обычных дорогах!
Не всегда это им помогает, яркий пример тому - Михаэль Шумахер...
Что произошло в данном случае - мы уже не узнаем... кроме того, что это две нелепые смерти!
SWd
Чувак ездил, создавая опасность для других и плевал на это. Больше не будет создавать опасность для других.
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