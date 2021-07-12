Фотографии с места смертельной аварии, произошедшей в Выборгском районе Ленобласти в ночь на 12 июля, публикует издание 47news.
В воскресенье в 22–23 часа на 65-м километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково Porshe 911 Turbo съехал в кювет, врезался в опору ЛЭП и загорелся. На кадрах с места трагедии видно, что столб обуглился целиком, а от машины остались только отдельные металлические элементы.
По предварительным данным, в салоне «Порше» были двое: 36-летний петербургский автогонщик и предприниматель Иван Куренбин и 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».