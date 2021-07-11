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Участник вечеринки на Будапештской улице: свинг-пати не было, просто встреча друзей

Очевидец рассказал «Фонтанке» как проходила встреча, закончившаяся смертью парня и девушки в Петербурге

Участник встречи друзей, после которой один человек оказался в больнице, а двое умерли, рассказал 11 июля «Фонтанке», что на самом деле случилось в квартире дома на Будапештской улице.

По словам молодого человека, вечером 9 июля двое парней, которые снимали квартиру, пригласили в гости друзей — мужчину и женщину. Встреча носила сугубо дружеский характер, без интимной подоплеки.

Трагедия же произошла из-за того, что двое друзей нашли на улице сверток с веществом, и рискнули его употребить. По словам молодого человека, он не захотел участвовать в эксперименте, и ненадолго ушел из квартиры. А когда вернулся, то увидел друзей в беспамятстве. Один из них, уверяет парень, был обнажен, но только потому, что вышел из душа.

24-летнего мужчину и 27-летнюю женщину скорая откачать не смогла. 26-летнего увезли в больницу. Утром 11-го июля он уже был дома.

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Комментарии (13)

Ivan Ivanovich
Напоминает историю из прошлой жизни
Везем с пер Крылова в суд некоего провинциального мажора после обысков в клубе «Лак» на Садовой, там в свое время некто незабудкин был главным дилером
Он на голубом глазу- дескать нашел на Садовой. Интересно же что нашел, вот и попробовал
Дальше не помню
А потом даже я при... в смысле очень удивился
Судья встала и как начала орать:
«Я в этом городе родилась, выросла и живу. У меня машины нет, я пешком хожу. 40 лет. За это время только один раз в детстве нашла 5 копеек. Зато вы все каждый день находите на улицах наркотики, оружие и деньги»
В результате сдали его на Лебедева
Гоша Белградский
Отмазывается... Таких вечеринок на досках ББС пруд пруди.
Называется "вкусняшки, допы, есть что, веселье" и др. Наркопритон однозначно!
265961685
Жалко, про свинг-пати было бы интересней читать, чем про наркопритон.
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