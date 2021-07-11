Участник вечеринки на Будапештской улице: свинг-пати не было, просто встреча друзей

По словам молодого человека, вечером 9 июля двое парней, которые снимали квартиру, пригласили в гости друзей — мужчину и женщину. Встреча носила сугубо дружеский характер, без интимной подоплеки.
Трагедия же произошла из-за того, что двое друзей нашли на улице сверток с веществом, и рискнули его употребить. По словам молодого человека, он не захотел участвовать в эксперименте, и ненадолго ушел из квартиры. А когда вернулся, то увидел друзей в беспамятстве. Один из них, уверяет парень, был обнажен, но только потому, что вышел из душа.
24-летнего мужчину и 27-летнюю женщину скорая откачать не смогла. 26-летнего увезли в больницу. Утром 11-го июля он уже был дома.