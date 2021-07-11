Участник вечеринки на Будапештской улице: свинг-пати не было, просто встреча друзей

Напоминает историю из прошлой жизни

Везем с пер Крылова в суд некоего провинциального мажора после обысков в клубе «Лак» на Садовой, там в свое время некто незабудкин был главным дилером

Он на голубом глазу- дескать нашел на Садовой. Интересно же что нашел, вот и попробовал

Дальше не помню

А потом даже я при... в смысле очень удивился

Судья встала и как начала орать:

«Я в этом городе родилась, выросла и живу. У меня машины нет, я пешком хожу. 40 лет. За это время только один раз в детстве нашла 5 копеек. Зато вы все каждый день находите на улицах наркотики, оружие и деньги»

В результате сдали его на Лебедева