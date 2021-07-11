В московском аэропорту Шереметьево самолёт авиакомпании «Россия» по техническим причинам не мог вылететь в Анталью, и людям пришлось находиться в душном салоне в течение часа. Самый находчивый пассажир открыл люк аварийного выхода и несанкционированно высвободил тем самым надувной спасательный трап.



Как сообщает 11 июля телеканал «360», из-за инцидента невезучих путешественников вывели из воздушного судна, борт заменили. В результате задержка отправления составила четыре часа.

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», — цитирует телеканал одного из пассажиров.