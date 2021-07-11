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В Шереметьево пассажир задержанного рейса открыл аварийный люк из-за духоты в салоне. Авиакомпания подаст на него в суд

Пассажир открыл аварийный люк в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево самолёт авиакомпании «Россия» по техническим причинам не мог вылететь в Анталью, и людям пришлось находиться в душном салоне в течение часа. Самый находчивый пассажир открыл люк аварийного выхода и несанкционированно высвободил тем самым надувной спасательный трап.

Как сообщает 11 июля телеканал «360», из-за инцидента невезучих путешественников вывели из воздушного судна, борт заменили. В результате задержка отправления составила четыре часа.

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», — цитирует телеканал одного из пассажиров.

Издание «Подъём» добавляет, что авиакомпания «Россия» собирается подать в суд на упомянутого пассажира. По версии перевозчика, на момент открытия двери вылет откладывали не более чем на 20 минут.

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Комментарии (43)

266151710
Соглашусь со многими комментариями, возможно человек помог избежать трагедии. Экипаж не может "прикурить" самолёт из-за "каких-то" проблем с электрооборудованием, при этом без кондиционеров и нормальной вентиляции сотни человек должны находится в тесном помещении в жуткую жару... На авиокомпанию надо подавать коллективный иск в суд, а не на пассажира. Мало того, что подвергли всех угрозе здоровью и жизни, так ещё и собирались лететь на самолёте с явными тех. проблемами.
asgard
Кто знает можно ли на таком самолете лететь. Если проблемы с электрикой. Пассжир молодец
266107465
ай маладец, людей спас, что на гадюшнике лететь хотели
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