Скончался один из пассажиров катера, который врезался в набережную в Дудергофском канале в Петербурге

Мужчина, которого врачи скорой откачивали на берегу Дудергофского канала, скончался 10 июля. Об этом «Фонтанке» стало известно от источников.

Капитан лодки, 61-летний Сергей Хренов, сейчас находится в городской больнице № 26. Его состояние, как сообщили в стационаре, оценивается как тяжелое. Он в реанимации.

Хренов вместе с семьей и друзьями вышел сегодня около двух дня из яхт-клуба «Балтиец» на личной лодке на прогулку. При этом, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, катер такой модели по нормативу вмещает шесть человек.