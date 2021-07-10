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Скончался один из пассажиров катера, который врезался в набережную в Дудергофском канале в Петербурге

В Петербурге скончался один из пассажиров лодки, врезавшейся в бетонную набережную.

Мужчина, которого врачи скорой откачивали на берегу Дудергофского канала, скончался 10 июля. Об этом «Фонтанке» стало известно от источников.

Капитан лодки, 61-летний Сергей Хренов, сейчас находится в городской больнице № 26. Его состояние, как сообщили в стационаре, оценивается как тяжелое. Он в реанимации.

Хренов вместе с семьей и друзьями вышел сегодня около двух дня из яхт-клуба «Балтиец» на личной лодке на прогулку. При этом, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, катер такой модели по нормативу вмещает шесть человек.

На нем же, по данным МЧС, было девять человек: шестеро взрослых и трое детей.

Столкновение моторного катера с набережной Дудергофского канала произошло около 15:00. По словам очевидцев, лодка влетела в бетонную набережную, когда уходила от столкновения с вейкбордистами. По данным МЧС по Петербургу, пассажиры от удара выпали за борт, их из воды поднимали сотрудники поисково-спасательной службы. Всего на борту было шестеро взрослых: пятеро мужчин и женщина, а также трое детей — два мальчика и четырехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали в четыре городские больницы.

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Комментарии (7)

Гоша Белградский
Если посмотреть на видео СК, то странно, как он в такой акватории вписался в берег. Этож какая скорость должна была быть. Думаю, ответ пьянчужки будет в стиле его дорожных коллег: " подрезали, уходил от удара" и др. и проч. дребедень алкашни.
Antuan Rokanten
К этим вейкбордистам есть большие вопросы. Сколько уже из-за них пострадало людей.
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