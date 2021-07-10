ГУ МЧС по Петербургу уточняет, что на моторном катере, который совершил столкновение с бетонной набережной в Дудергофском канале, было девять человек.
Как сообщает пресс-служба ведомства 10 июля, после навала на берег все пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы их доставили на берег и передали в руки скорой. Медики увезли девятерых, в том числе троих детей, в больницу.
Сам катер не затонул.
По факту ЧП на воде Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта. Проверку также проводит ГУ МВД по Петербургу и области.
Как рассказывали «Фонтанке» очевидцы, катер уходил от столкновения с вейкбордистами и врезался в металлическую конструкцию у берега.