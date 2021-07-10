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Троих детей от 4 до 10 лет увезли в больницу в Петербурге после ЧП с лодкой у моста Кадырова. Она неслась в Финский залив

Восьмерых человек увезли в городские больницы Петербурга после столкновения лодки с мостом

Пятерых взрослых и троих детей увезла скорая от Дудергофского канала в Петербурге, где лодка врезалась в металлическую опору.

Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу 10 июля.

По предварительной информации, лодка на полном ходу вошла не в опору моста, а в металлическую конструкцию строящегося дома на берегу. Мост имени Ахмата Кадырова не поврежден.

Пострадавшим детям 4, 8 и 10 лет. Катер двигался в сторону Финского залива.

В ГУ МВД сообщают, что причина столкновения пока не установлена. Выясняются обстоятельства произошедшего.

«Фонтанка» писала, что, по наблюдениям очевидцев, катер уходил от столкновения с вейкбордистами.

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Комментарии (7)

266009425
Согласен.
261215271
Ему все-таки дали это название? 🤔😟
тов
В спб нет моста кадырова, этот мост имени полковника Юрия Буданова.
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