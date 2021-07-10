Троих детей от 4 до 10 лет увезли в больницу в Петербурге после ЧП с лодкой у моста Кадырова. Она неслась в Финский залив

Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу 10 июля.



По предварительной информации, лодка на полном ходу вошла не в опору моста, а в металлическую конструкцию строящегося дома на берегу. Мост имени Ахмата Кадырова не поврежден.

Пострадавшим детям 4, 8 и 10 лет. Катер двигался в сторону Финского залива.

В ГУ МВД сообщают, что причина столкновения пока не установлена. Выясняются обстоятельства произошедшего.

«Фонтанка» писала, что, по наблюдениям очевидцев, катер уходил от столкновения с вейкбордистами.