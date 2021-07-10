Пострадавших при столкновении лодки с набережной Дудергофского канала развезли в четыре больницы. Двоих в тяжелом состоянии

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе госпитализированы 44-летний мужчина с травмами головы и туловища и переломом ребер, 43-летний мужчина с травмой головы и 61-летняя женщина с переломом ноги и ушибами. В городскую больницу № 26 увезли самых тяжелых: 61-летнего мужчину с травматическим шоком и неизвестного, которого спасатели нашли в трюме, а врачи откачивали на берегу из-за клинической смерти. Еще одного мужчину, 34 лет, увезли в больницу № 15.
Детей, двух мальчиков 7 и 10 лет, с травмами, ссадинами и ушибами, а также 4-летнюю девочку с переломом ноги доставили в детскую городскую больницу № 1.
По предварительной информации, младшие девочка и мальчик были на лодке с бабушкой.
ЧП на канале на юге Петербурга произошло около 15:00. По словам очевидцев, катер уткнулся в бетонную набережную, когда уходил от столкновения с вейкбордистами. По данным МЧС по Петербургу, пассажиры лодки от удара выпали за борт, их из воды поднимали сотрудники поисково-спасательной службы.
Северо-Западная транспортная прокуратура и ГУ МВД по Петербургу и области проводят проверки.