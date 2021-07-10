FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +31
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
8
Печать

Пострадавших при столкновении лодки с набережной Дудергофского канала развезли в четыре больницы. Двоих в тяжелом состоянии

«Фонтанка» выяснила, куда увезли пострадавших при столкновении лодки с набережной в Петербурге

В три городские больницы увезла скорая шестерых взрослых: пятерых мужчин и одну женщину, выпавших с катера, который врезался в набережную в Дудергофском канале. Детей доставили в ДГБ № 1.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе госпитализированы 44-летний мужчина с травмами головы и туловища и переломом ребер, 43-летний мужчина с травмой головы и 61-летняя женщина с переломом ноги и ушибами. В городскую больницу № 26 увезли самых тяжелых: 61-летнего мужчину с травматическим шоком и неизвестного, которого спасатели нашли в трюме, а врачи откачивали на берегу из-за клинической смерти. Еще одного мужчину, 34 лет, увезли в больницу № 15.

Детей, двух мальчиков 7 и 10 лет, с травмами, ссадинами и ушибами, а также 4-летнюю девочку с переломом ноги доставили в детскую городскую больницу № 1.

По предварительной информации, младшие девочка и мальчик были на лодке с бабушкой.

ЧП на канале на юге Петербурга произошло около 15:00. По словам очевидцев, катер уткнулся в бетонную набережную, когда уходил от столкновения с вейкбордистами. По данным МЧС по Петербургу, пассажиры лодки от удара выпали за борт, их из воды поднимали сотрудники поисково-спасательной службы.

Северо-Западная транспортная прокуратура и ГУ МВД по Петербургу и области проводят проверки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

265843015
И конечно же плыли без масок, прокатились с ветерком
260602101
Хорошо что не в Суэцком канале
Гоша Белградский
Жара, эйфория, алко...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний