Пострадавших при столкновении лодки с набережной Дудергофского канала развезли в четыре больницы. Двоих в тяжелом состоянии

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе госпитализированы 44-летний мужчина с травмами головы и туловища и переломом ребер, 43-летний мужчина с травмой головы и 61-летняя женщина с переломом ноги и ушибами. В городскую больницу № 26 увезли самых тяжелых: 61-летнего мужчину с травматическим шоком и неизвестного, которого спасатели нашли в трюме, а врачи откачивали на берегу из-за клинической смерти. Еще одного мужчину, 34 лет, увезли в больницу № 15.



Детей, двух мальчиков 7 и 10 лет, с травмами, ссадинами и ушибами, а также 4-летнюю девочку с переломом ноги доставили в детскую городскую больницу № 1.

