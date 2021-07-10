«Прохлады не ждите». Петербуржцев предупредили о рекордной жаре

Погоду в городе, по его словам, формирует атмосферный фронт, который вытянулся у северных границ региона. Во второй половине дня он принесет в город кратковременные дожди и грозы, однако прохлады это не добавит.



«Возможны короткие дожди, но прохлады не ждите. Температурный фон окажется близким к рекордно высоким отметкам», — добавил он.

Как уточнил синоптик, сегодня воздух в Петербурге прогреется до +34 градусов, в области ожидается до +35. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм ртутного столба, что, как отметил специалист, также выше нормы.