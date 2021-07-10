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«Прохлады не ждите». Петербуржцев предупредили о рекордной жаре

В Петербурге на выходных ожидается 34-градусная жара

Аномальная жара не отпустит Петербург и на выходных. Об этом 10 июля сообщил главный специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Погоду в городе, по его словам, формирует атмосферный фронт, который вытянулся у северных границ региона. Во второй половине дня он принесет в город кратковременные дожди и грозы, однако прохлады это не добавит.

«Возможны короткие дожди, но прохлады не ждите. Температурный фон окажется близким к рекордно высоким отметкам», — добавил он.

Как уточнил синоптик, сегодня воздух в Петербурге прогреется до +34 градусов, в области ожидается до +35. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм ртутного столба, что, как отметил специалист, также выше нормы.

«В последующие три дня без осадков, днем в воскресенье +32…+34, в понедельник и вторник +29…+31», — сказал Леус.

Аномальная погода ожидается и в других северных регионах. Как передает ТАСС, по словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александр Синенков, под 30 градусов будет и в Вологде, Мурманске и Черноземье.

Как рассказывала «Фонтанка», из-за жары коммунальщики усилили в Петербурге полив улиц и устроили дорожные «фонтаны». Из-за высоких температур горожанам становится плохо прямо на улице. Что делать и как помочь пострадавшему, «Доктору Питеру» рассказывал врач.

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Комментарии (3)

lenten
На следующие выходные виднеется что-то напоминающее конец жары.
Spora
Леус, а на своем ли ты месте? Где обещанные вчера дожди и грозы?
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