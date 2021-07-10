«Нам заплатили 1 копейку за погибших детей»: крушение «Булгарии». 10 лет спустя

Виновными в крушении «Булгарии» были признаны пять человек Фото: Алексей Насыров / ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться







Сегодня — 10 лет со дня гибели теплохода «Булгария». Эта трагедия стала самым крупным кораблекрушением в новейшей истории России. Дизель-электроход с 201 человеком на борту затонул в Куйбышевском водохранилище в Татарстане — в трех километрах от берега. Туристическое судно следовало из города Болгар в Казань. Спасли 79 человек. Жертвами катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей, 9 беременных женщин.

Спустя три года после трагедии, в июле 2014-го, состоялся суд по делу «Булгарии». Как было озвучено, судно затонуло из-за совокупности нескольких факторов: негодности 56-летнего судна к плаванию, несоблюдения правил безопасности судоходства, а также неисполнения своих обязанностей по занимаемым должностям судовладельцем, командным составом экипажа, должностными лицами контролирующих органов и учреждений.



Московский районный суд Казани 7 июля 2014 года вынес приговор пяти фигурантам дела. Верховный суд Татарстана в апреле 2015 года в результате рассмотрения апелляции окончательно назначил: субарендатору «Булгарии» Светлане Инякиной — 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, старпому «Булгарии» Рамилю Хаметову — 6,5 лет, начальнику казанского линейного отдела волжского управления Госморречнадзора Иреку Тимергазееву — 6 лет, бывшему главному госинспектору этого же отдела Владиславу Семенову — пять лет, старшему эксперту камского филиала Росречрегистра Якову Ивашову — 5,5 лет лишения свободы.

Почти все осужденные отсидели полный срок Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







«Я бы их всех утопил!»

Жаркий день 11 июля 2011 года, следующий день после катастрофы, я помню очень хорошо, особенно невыносимое ощущение горя и отчаяния, запах валерьянки в воздухе и слезы людей, собравшихся у девятого причала в казанском речном порту. Родственники погибших и выжившие в этом аду надеялись на чудо, рассказывали истории своего спасения и не теряли надежды, что их «пропавшие без вести» родные выжили…



— Забыть такое невозможно, боль осталась где-то внутри, а жизнь разделилась на «до» и «после», и жизнь больше никогда не будет другой, — говорят те, кто потерял в катастрофе своих близких. Не дают забыть о страшной трагедии несправедливый, по их мнению, приговор, и последствия этих событий.

Виновные и осужденные за гибель «Булгарии» уже давно все на свободе, заплатив при этом сущие копейки. Это не считая выплат от государства, от республиканских властей. Не извинились, не раскаялись, не признали свою вину. От этого больнее всего.

Гульнара Назарова потеряла в крушении сынишку Руслана, сама чудом выжила.

— Нам не выплатили ничего. Судебные приставы прислали решение, что у них брать нечего. Например, Хаметов перечислил каждому пострадавшему, кто подал иск на него, по 1 копейке, не рублю, а копейке. И всё. Из 2 миллионов, которые наша семья должна была получить, мы получили рублей 200, — говорит она с горечью.

По словам людей, потерявших в этой катастрофе близких, виновные выплатили им сущие копейки Фото: Николай Александров / ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться







Геннадий Игнарин — самый активный потерпевший, который не пропускал ни одного заседания суда, потерял в кораблекрушении сына Ивана — отца двоих маленьких детей.



— Деньги, конечно, не компенсируют мне потерю сына. Но поражает и возмущает цинизм старпома Рамиля Хаметова, не могу подобрать цензурных слов, простите. Нет им никому прощения!

Я выиграл иск на миллион рублей, каждый из пятерых осужденных должен был мне заплатить по 200 тысяч. Одно время я получал по две-три тысячи рублей от Инякиной, Ивашова. А вот старпом Хаметов прислал нам, потерпевшим, по копейке! Понимаете, в копейку оценили жизнь наших детей!

По словам Игнарина, относительно порядочным оказался Яков Ивашов.

— Видимо, у него вычитают из пенсии, приходят мне какие-то суммы, то 700 рублей, то 300. Ивашов мне прислал письмо из колонии, но я в сердцах сначала отложил его, не в силах был читать. Позже все-таки пробежался по строчкам. Не было там извинений, он просто написал свое видение тех событий, а может быть, это и была своего рода попытка оправдать себя. Но покаяния, извинения не было, — вздыхает Игнарин.

— А Тимергазеев… Таких колония не исправляет. Он, сидя на скамье подсудимых, обвинил меня в клевете, и назвал лгуном, и потребовал взыскать с меня 5 миллионов рублей за моральный вред. Выясняется, что с него взять нечего, взыскать, то есть. Это при том, что у человека была яхта и жил в коттедже в Казани.

Геннадий Игнарин потерял в этой катастрофе сына. Внуки остались без отца Фото: предоставлено редакцией «Аргументы и факты» Поделиться Поделиться







Геннадий Игнарин считает, что спасшиеся члены экипажа тоже должны были сесть на скамью подсудимых, а не только старпом Рамиль Хаметов.

— Я бы их всех утопил. Ведь есть же многочисленные свидетельства, что экипаж был пьяный в тот день. Набрали их с улицы, шабашников… Единственные профессионалы, кто был на «Булгарии», это старпом и капитан. Последний ушел на дно вместе с судном, видимо, понял, что натворила его команда, — в сердцах говорит Игнарин.

В десятую годовщину крушения теплохода «Булгария» у мемориала в селе Сюкеевский Взвоз Камско-Устьинского района Татарстана состоится митинг и возложение цветов в память о жертвах этой трагедии.

В общей сложности погибли 122 человека, в том числе и капитан судна Фото: Косолапова Лилия / Wikimedia.org Поделиться Поделиться







В этом году по традиции организованы автобусы из Министерства соцзащиты в Сюкеевский Взвоз. Родственники постоят у стелы памяти, возложат цветы.

— В этом году я, наверное, поеду в последний раз туда, и всё, на этом поставлю точку. Из головы, наверное, можно выкинуть, а вот из памяти никогда, — говорит Геннадий Игнарин.

«Булгарию» распилили на металлолом



«Булгария» была поднята со дна Волги в конце июля 2011 года, после чего поставлена в док Куйбышевского затона на время проведения следственных действий. Затем она стояла брошенная, как призрак, и «утонула» еще раз. В феврале 2016 года судно сдали в утиль, судовладелец распилил его на металлолом…

Спустя несколько лет после трагедии «Булгарию» распилили на металлолом Фото: Алексей Насыров / ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться







Сменила имидж и фамилию, пишет книгу

Светлану Инякину, главную виновницу трагедии, выпустили из колонии на 6 лет раньше срока. Она уже вернулась из Чувашии домой, в Казань. Ей не только пересчитали срок по новому закону, но и сократили неотбытое наказание на треть из-за амнистии. Сразу же после освобождения в 2018 году Инякина предприняла всё возможное, чтобы скрыться от потерпевших и журналистов. Кардинально сменила внешность так, что ее никто не опознает, и, по некоторым данным, фамилию. Взяла девичью фамилию и стала Плотниковой. Дала понять — нет больше Инякиной, как нет «Булгарии». Когда я попыталась поговорить с одним из ее родственников, он набросился на меня с кулаками. Из прежней квартиры она съехала.



Пока Инякина-Плотникова работала в колонии, из зарплаты у нее удерживали деньги и перечисляли в счет судебных производств. Всего таким образом она выплатила 150 тысяч рублей. Видимо, деньги дошли не до всех.

После освобождения главная виновница трагедии Светлана Инякина старалась кардинально сменить свою яркую внешность Фото: Максим Туманов / ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться







Сегодня в базе судебных приставов за ней числится одно производство по иску за причинение морального вреда на сумму 200 тысяч рублей. Судя по всему, официально Инякина нигде не работает. В одном из своих интервью СМИ она говорила, что хочет написать книгу обо всех событиях с «Булгарией». Возможно, этим сейчас и занимается...

Ни перед Богом, ни перед людьми Старший помощник «Булгарии» Рамиль Хаметов сразу же после того, как его перевели из свидетелей в обвиняемые, говорил, что «не считает себя виновным ни перед Богом, ни перед людьми. Я сам хочу, чтобы виновные в гибели людей были наказаны, ведь на "Булгарии" погибли моя девушка и нерожденный ребенок». Отбыв наказание и освободившись условно-досрочно, он, по некоторым данным, уехал из Татарстана в Туркмению.

Уехал из-за травли О судьбе Владислава Семенова есть лишь косвенные сведения. В базе данных судебных приставов на нём также числится одно производство по иску в 200 тысяч рублей, остальные 60 производств на общую сумму 10,4 миллиона рублей были закрыты по п.п 4 п. 1 ст. 46 . То есть имущества и доходов у него не нашли.

Чем сейчас занимается Семенов, выяснить не удалось, но, по рассказам знакомых, его семья была вынуждена уехать из Казани из-за травли соседей и родственников погибших на «Булгарии».

Занимается безопасностью Ирек Тимергазеев тоже отбыл наказание. Исполнительные производства на него не имеются. Он, по некоторым данным, даже и не думал скрываться из Казани, при этом его деятельность якобы связана с безопасностью.

Яков Ивашов проживает в Перми. На пенсии. Именно Ивашов, как следует из материала суда, дал добро на эксплуатацию отработавшего ресурс без капремонта двигателя, который установили на «Булгарию». Общая сумма задолженности каждого из подсудимых составила более 10 миллионов рублей. В пользу пострадавших взыскано 154 тысячи рублей с Инякиной, 147 тысяч рублей — с Семенова, 52 тысячи взыскано с Тимергазеева. Со всех вместе, пока сидели в тюрьме, взыскали чуть более 350 тысяч рублей. Негусто, прямо скажем.

Владельца «Булгарии» тоже посчитали потерпевшим

Никакого наказания за крушение «Булгарии» не понес настоящий владелец судна — пермский миллионер Михаил Антонов, председатель совета директоров ОАО «Судоходная компания "Камское речное пароходство"», которое сдало в аренду судно ООО «Бриз», тоже фирме, имеющей отношение к миллионеру. Бывший теперь уже гендиректор ОАО «Судоходная компания "Камское речное пароходство"» Валерий Незнакин 10 лет назад опровергал сообщения, что Антонов сбежал за рубеж, чтобы избежать ответственности. Он в суде заявил, что «в данном случае за гибель пассажиров мы несем не юридическую, а лишь моральную ответственность».

Компания, которая владела теплоходом, была признана потерпевшей стороной Фото: Davletov Ruslan / Wikimedia.org Поделиться Поделиться







Кроме того, следствие признало «Бриз» потерпевшим, поскольку компания потеряла в крушении судно стоимостью 30 миллионов рублей. По словам Незнакина, сдача в аренду неисправных судов не противоречит гражданскому кодексу. Согласно правилам внутреннего водного транспорта, ответственность за техническое состояние несет судовладелец, которым, согласно КВВТ, является «конечный» арендатор судна.

Михаил Антонов известен в определенных кругах как Миша Канадский — российский магнат, владелец ряда компаний.

В 1998 году против него было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования Антонову было выдвинуто обвинение в том, что он, являясь с весны 1996 года членом совета директоров ОАО СК «Камское речное пароходство» и единственным держателем акций компании «Антонов Канада Корпорейшн», пытался путем обмана и злоупотребления доверием добиться прекращения деятельности пароходства с тем, чтобы приобрести права на имущество пароходства для передачи в собственность и безвозмездное пользование подконтрольным ему структурам. Дело закрыли «за отсутствием состава преступления».

После катастрофы «Булгарии» Антонов не выразил публично оценки трагедии и соболезнований, не подвергся каким-либо ограничительным следственно-оперативным действиям правоохранительных органов. По последним данным, пермские судоходные компании имеют большие проблемы с налоговой, а также крупные долги.

Капитан «Арабеллы» спасает речное судоходство

Трагедия «Булгарии» изменила жизнь капитана теплохода «Арабелла», который первым подошел к месту трагической катастрофы «Булгарии» и принял на борт выживших. Каждый год Роман Лизалин приезжает к мемориалу погибших, принимает участие в памятных мероприятиях.

— И в этот раз приду к мемориалу, это даже не обсуждается. Только один год у меня не получилось, был в командировке, — говорит капитан.

Для него это очень страшные воспоминания. Невозможно забыть, как поднимали тела утонувших детей, и подкатывает чувство горечи, что не смогли всех спасти. Приходится вновь переживать эмоции тех дней. На суде он говорил, что катастрофы можно было избежать, если бы судно осталось в Болгаре. По его убеждению, если бы его судно было технически неисправно, то он бы не пошел в рейс. Бывают ситуации, когда под угрозой увольнения капитаны вынуждены выходить, но это неправильно. «Лично я бы никуда не пошел. И многие мои коллеги бы так сделали. Решение о выходе в рейс принимает капитан, и судовладелец и капитан должны быть солидарны в обеспечении безопасности пассажиров, также действия экипажа должны быть слаженными», — заявил на суде капитан «Арабеллы».

Экипаж «Арабеллы» спас практически всех выживших пассажиров Wikipedia.org Фото: Aleksey Yablonskiy Поделиться Поделиться







Сейчас Роман Лизалин руководит собственной компанией, основной вид деятельности которой — внутренние водные пассажирские перевозки. То есть теперь капитан «Арабеллы» пытается спасти речное судоходство. Новое предприятие получило поддержку правительства Татарстана.

По словам Лизалина, его судно «Арабелла» стало жертвой кризиса.

— «Арабелла» должна была пройти модернизацию, но руководство компании, в которой я работал, решило, что в данный момент это нецелесообразно. Сейчас я руковожу компанией, которая занимается судостроением, ремонтом гражданских судов и их эксплуатацией. С 2012 года занимаюсь вопросами обеспечения судоходства по реке Казанка, потому что не могу спокойно смотреть, что люди не могут устроить себе прогулку по этой реке и посмотреть на город с воды, это же так красиво!

Проблема была в том, что не было судов, которые по своим габаритам могли ходить по этой реке. Поэтому мы построили несколько судов, одно из них — «Чайка» (речь идет о прогулочно-экскурсионном судне, газоходе «Чайка СПГ», которое летом прошлого года сошло со стапелей Зеленодольского завода им. Горького ). Она работает на природном топливе — на газе, и я лично управляю этим судном, провел уже несколько пробных маршрутов на реке, мы применили систему трансформации салона: он может быть использован как для банкетов, так и для пригородных регулярных рейсов, экскурсий, обычных прогулок. Еще одно похожее судно-трансформер сейчас на 70% готово, оно работает на обычном дизельном топливе, но здесь применены еще более усовершенствованные технологии, самые лучшие практики по безопасности: например, оно сможет подходить к необорудованному берегу.

Капитан «Арабеллы» Роман Лизалин (в центре) навсегда запомнил тот жуткий день Фото: предоставлено редакцией «Аргументы и факты» Поделиться Поделиться







Кроме того, озаботился Лизалин и подготовкой будущих профессиональных кадров, отсутствие которых на борту «Булгарии», в том числе, привело к катастрофе.

— Мы наконец-то добились строительства нового учебного кампуса на базе Казанского филиала Волжской государственной академии водного транспорта. С 2011 года этой проблемой занимались! Мы надеемся, что 1 сентября ребята уже пойдут в новое учебное заведение, но самое главное, что там будет общежитие — появится возможность учиться у нас иногородним студентам.

По словам прославленного капитана, сейчас состояние речного флота можно оценить на троечку по пятибалльной шкале.

— Для того чтобы такой ситуации, как с «Булгарией» больше не произошло, должен быть принят целый комплекс мер. Сейчас, конечно, активно поднимается скоростной флот, построено много судов, во многих проектах я лично участвовал — и на этапе проектирования, и испытания некоторые сам проводил, в том числе и в морях, несколько судов продали за границу, безумно горжусь тем, что делаю, но пока это капля в море. Хочется выйти на масштабы СССР по строению судов. Мы видим, что темпы наращиваются, изменения есть, но масштабы страны огромные и за день-два ситуацию не поменяешь. На это уйдут десятилетия.

Что ж, одно десятилетие уже прошло. Для кого-то его как будто и не было, потому что за эти годы не стало меньше их горе. Кто-то изо всех сил старается забыть и не считать ни в чём себя виноватым, но прячется от людей. «Булгарию» забывать нельзя, чтобы никогда не повторилась такая трагедия.

