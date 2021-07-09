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Водитель Subaru «сыграл в шашки» и собрал 8-километровую пробку на ЗСД. Рядом сообразили на троих

Две аварии подряд собрали огромную пробку на ЗСД Петербурга

Две аварии подряд собрали огромную пробку на Западном скоростном диаметре Петербурга в вечерний час пик 9 июля. В общей сложности проезду мешают пять битых машин.

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Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на северном участке ЗСД при движении от Богатырского проспекта к северной части КАД, у Юнтоловского заказника, столкнулись автомобили Subaru и Toyota Camry. По словам Дмитрия, водитель «Субару» «играл в шашки» на дороге, прыгая из ряда в ряд, пока не догнал «Тойоту».

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За ним метрах в 300 столкнулись еще три легковых автомобиля.

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В результате на ЗСД скопилась огромная пробка в северном направлении. По данным «Яндекса», затор тянется уже на 8 километров, начинаясь от Васильевского острова.

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Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (2)

candre
Повесить на него оплату зсд всех, кто в пробке стоит.
Агроном аэродрома
Надо на зсд почасовой тариф ввести. :)
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