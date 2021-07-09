Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на северном участке ЗСД при движении от Богатырского проспекта к северной части КАД, у Юнтоловского заказника, столкнулись автомобили Subaru и Toyota Camry. По словам Дмитрия, водитель «Субару» «играл в шашки» на дороге, прыгая из ряда в ряд, пока не догнал «Тойоту».
За ним метрах в 300 столкнулись еще три легковых автомобиля.
В результате на ЗСД скопилась огромная пробка в северном направлении. По данным «Яндекса», затор тянется уже на 8 километров, начинаясь от Васильевского острова.