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Ростовский «ниндзя», обвиняемый в убийстве нунчаками, пойдёт под суд. Жертву нашли в канаве на Канонерке

В Петербурге под суд пойдет «ниндзя» из Ростова, обвиняемый в убийстве нунчаками

До обвинительного заключения дошло уголовное дело об убийстве, которое было совершено 17 лет назад в Петербурге. Предполагаемый преступник — южанин с задатками ниндзя. Подробности 9 июля приводит городская прокуратура.

По версии следствия, убийство произошло на территории спортивного клуба в мае 2004 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему оппоненту более 30 ударов по различным частям тела, используя для этого нунчаки. Тот скончался от полученных травм. Жертву замотали в брезент и спрятали в траншее на Канонерском острове.

Возможный убийца — уроженец Ростовской области — длительное время скрывался от органов предварительного следствия и находился в розыске.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Кто так пишет?
В заголовке и далее по тексту - обвиняемый в единственном числе.
Но тут же, в тексте: "Жертву обмотали в брезент и спрятали в траншее..."
Сколько человек участвовало в убийстве и/или сокрытии преступления?
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