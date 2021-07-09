Ростовский «ниндзя», обвиняемый в убийстве нунчаками, пойдёт под суд. Жертву нашли в канаве на Канонерке

До обвинительного заключения дошло уголовное дело об убийстве, которое было совершено 17 лет назад в Петербурге. Предполагаемый преступник — южанин с задатками ниндзя. Подробности 9 июля приводит городская прокуратура.



По версии следствия, убийство произошло на территории спортивного клуба в мае 2004 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему оппоненту более 30 ударов по различным частям тела, используя для этого нунчаки. Тот скончался от полученных травм. Жертву замотали в брезент и спрятали в траншее на Канонерском острове.

