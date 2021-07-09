В ближайшие три дня, с 10 по 12 июля, стартует ремонт дорог в Петроградском, Калининском и Выборгском районах Петербурга. Движение транспорта будут поэтапно перекрывать и ограничивать, сообщает 9 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



С 10 июля начнут ремонтировать дорогу на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. АО «ГК Омега» за 6,4 миллиона рублей заменит там асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров и заменит бортовые камни. Работы продлятся до 1 августа.