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Ремонт дорог до августа перекроет улицы в трех районах Петербурга

В ближайшие три дня, с 10 по 12 июля, стартует ремонт дорог в Петроградском, Калининском и Выборгском районах Петербурга. Движение транспорта будут поэтапно перекрывать и ограничивать, сообщает 9 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 10 июля начнут ремонтировать дорогу на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. АО «ГК Омега» за 6,4 миллиона рублей заменит там асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров и заменит бортовые камни. Работы продлятся до 1 августа.

С 31 июля по 1 августа из-за ремонта перекроют проезд по Съезжинской улице на участке, примыкающем к Большой Пушкарской улице. В остальные дни движение в районе места работ будут ограничивать.

Фото: КРТИ Петербурга
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С 11 июля стартует ремонт Арсенальной улицы. На всей ее протяженности — на 1,36 километра — до начала августа будут менять асфальт на проезжей части и тротуарах и бортовые камни, а также восстанавливать элементы благоустройства. Работы выполнит АО «ВАД». Их стоимость составит 22 971,93 тысячи рублей.

Движение на Арсенальной будут перекрывать:

  • 24 июля — от Арсенальной набережной до улицы Комсомола и от Кондратьевского проспекта до дома 66, корпус 3, по Арсенальной улице;
  • 25 июля — от Арсенальной набережной до дома 66, корпус 3, по Арсенальной улице, включая перекрестки с Кондратьевским проспектом и улицей Комсомола;
  • с 26 по 27 июля — от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы;
  • 28 июля — от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы, включая перекресток с Минеральной улицей;
  • с 29 по 31 июля — от Чугунной улицы до Минеральной улицы.

В остальные дни проезд будут поэтапно ограничивать.

С 12 июля стартуют ремонтные работы на 2-м Муринском проспекте. До середины августа на участке протяженностью 1,93 километра будут менять покрытие проезжей части и тротуаров, приводить в нормативное состояние бортовые камни и восстанавливать благоустройство после завершения работ.

Движение будут поэтапно ограничивать, а перекрывать — в следующие дни:

  • 18 июля — на участках Институтского проспекта, Болотной улицы и проспекта Пархоменко, примыкающих ко 2-му Муринскому проспекту;
  • 24 июля — на улице Орбели у 2-го Муринского проспекта.
Фото: КРТИ Петербурга
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Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

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