Столкновение двух автомобилей утром 8 июля в Новосибирске закончилось полетом одного из них на автобусную остановку. В результате досталось пешеходу и работницам торгового павильона.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в 3:40 по московскому времени (7:40 по местному) напротив дома 100 по улице Богдана Хмельницкого автомобиль Renault Duster под управлением 60-летнего водителя столкнулся с попутным Nissan Bluebird, за рулем которого был 38-летний мужчина. От удара «Рено» отбросило в торговый павильон на остановке общественного транспорта.