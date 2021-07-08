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Автомобиль влетел в ларёк с выпечкой на остановке в Новосибирске. Пострадали четверо

Четыре человека пострадали при наезде автомобиля на торговый павильон в Новосибирске

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Столкновение двух автомобилей утром 8 июля в Новосибирске закончилось полетом одного из них на автобусную остановку. В результате досталось пешеходу и работницам торгового павильона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в 3:40 по московскому времени (7:40 по местному) напротив дома 100 по улице Богдана Хмельницкого автомобиль Renault Duster под управлением 60-летнего водителя столкнулся с попутным Nissan Bluebird, за рулем которого был 38-летний мужчина. От удара «Рено» отбросило в торговый павильон на остановке общественного транспорта.

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В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Дастера», 26-летний мужчина, находившийся на остановке, и женщины 52 и 44 лет, работавшие в павильоне. Всех доставили в больницу.

Медосвидетельствование показало, что оба водителя были трезвы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливает полиция.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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