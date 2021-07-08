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Севший аккумулятор не помешал угонщику укатить на чужом мотоцикле с Фермского шоссе, но всего на несколько часов

Простоявший год мотоцикл угнали на севере Петербурга, несмотря на севший аккумулятор

Неизвестный угонщик увел у петербуржца мотоцикл, хотя он был не на ходу и уже год стоял на месте парковки. Но долго скрываться не получилось: байк и двоих подозреваемых нашли той же ночью.

Как стало известно «Фонтанке», в час ночи 8 июля в полицию Приморского района с заявлением обратился 44-летний петербуржец, работающий кладовщиком в магазине. Он рассказал, что 7 июля между половиной восьмого часа утра и десятью вечера кто-то похитил его мотоцикл Suzuki Bandit GSF 2011 года выпуска. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

Мотоцикл стоял у четвертой парадной дома 32 по Фермскому шоссе и был не на ходу, поскольку владелец уже год им не пользовался, и у байка сел аккумулятор. Камера засняла, как в половине десятого вечера на него садится неизвестный мужчина, отталкивается ногами и уезжает.

В 2:56 в полицию Выборгского района Петербурга обратился мужчина и сообщил, что у дома 58 по Костромскому проспекту обнаружил мотоцикл Suzuki GSF1250 Bandit. Тот самый, что был угнан вечером с Фермского шоссе. Выехавшие на место полицейские также задержали двоих мужчин 40 и 46 лет.

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Комментарии (2)

Spora
Полушёрсток, ваши бежать пытались?
fonbaronn
Упырей на зону.
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