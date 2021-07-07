Утят из коллектора в Стрельне спасают новой сеткой

В Петродворцовом районе Петербурга пытаются оградить утят от падения в шахту коллектора. Весной водосброс уже обносили сеткой, но результата это не принесло. После сообщений обеспокоенных жителей и нескольких спасательных операций решили попробовать сетку помельче, пока в качестве эксперимента.



Как сообщает 7 июля пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга, в ведомство обратились жители Стрельны, обеспокоенные судьбой утят, заплывающих на территорию гидротехнического сооружения. Еще весной специалисты ГКУ «Ленводхоз» установили на решётку водосброса мелкую сетку, но птенцы продолжали проникать в шахту коллектора, откуда уже не могли выбраться самостоятельно. Несколько раз им на помощь приходили жители и служба спасения животных «Кошкиспас».