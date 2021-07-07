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Утят из коллектора в Стрельне спасают новой сеткой

В Петродворцовом районе Петербурга пытаются оградить утят от падения в шахту коллектора. Весной водосброс уже обносили сеткой, но результата это не принесло. После сообщений обеспокоенных жителей и нескольких спасательных операций решили попробовать сетку помельче, пока в качестве эксперимента.

Как сообщает 7 июля пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга, в ведомство обратились жители Стрельны, обеспокоенные судьбой утят, заплывающих на территорию гидротехнического сооружения. Еще весной специалисты ГКУ «Ленводхоз» установили на решётку водосброса мелкую сетку, но птенцы продолжали проникать в шахту коллектора, откуда уже не могли выбраться самостоятельно. Несколько раз им на помощь приходили жители и служба спасения животных «Кошкиспас».

Сотрудники «Ленводхоза» регулярно проверяли сооружение и установленные ограждения, устраняли образовавшиеся промежутки и дыры, вместе с жителями искали способ решить проблему так, чтобы обеспечивать при этом достаточную проточность воды на ГТС, отмечают в ведомстве.

Выход был найден. Специалисты в тестовом режиме установили сетку еще более мелкого диаметра. Сейчас им необходимо убедиться, что она не повлияет на работу ГТС негативно и не приведет к подтоплению прилегающей территории.

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