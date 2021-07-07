СМИ: Вера Алентова снова в реанимации

Врачи вернули актрису Веру Алентову, которая проходит лечение от ковида, в реанимацию.
Об этом 7 июля пишет РИА Новости.
Пятый канал сообщал, что накануне супругу скончавшегося от последствий коронавируса режиссера Владимира Меньшова на фоне улучшения медики перевезли в обычную палату. Но затем Алентову вернули в реанимацию.
Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Звезду фильма «Москва слезам не верит» увезли в больницу с подозрением на COVID-19 28 июня. Позже пришел положительный тест.
5 июля стало известно, что скончался муж актрисы — народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов. Он также лечился от коронавируса, и умер, по данным СМИ, от его последствий.