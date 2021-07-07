СМИ: Вера Алентова снова в реанимации

Врачи вернули актрису Веру Алентову, которая проходит лечение от ковида, в реанимацию.



Об этом 7 июля пишет РИА Новости.



Пятый канал сообщал, что накануне супругу скончавшегося от последствий коронавируса режиссера Владимира Меньшова на фоне улучшения медики перевезли в обычную палату. Но затем Алентову вернули в реанимацию.



Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.



Звезду фильма «Москва слезам не верит» увезли в больницу с подозрением на COVID-19 28 июня. Позже пришел положительный тест.

