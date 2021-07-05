Умер режиссер Владимир Меньшов

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится на сайте организации.

О смерти кинорежиссера и актера 5 июля сообщает «Мосфильм».

Актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 82 году жизни в Москве 5 июля. Сообщается, что в конце июня он заразился коронавирусом.

В конце июня стало известно, что Меньшов заболел коронавирусом. Тогда же сообщалось, что инфекцию он переносит в легкой форме.

Владимир Меньшов автор таких всенародно любимых фильмов, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш».



За фильм «Москва слезам не верит» он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

