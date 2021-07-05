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Умер режиссер Владимир Меньшов

Актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 82 году жизни в Москве 5 июля. Сообщается, что в конце июня он заразился коронавирусом.

О смерти кинорежиссера и актера 5 июля сообщает «Мосфильм».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится на сайте организации.

В конце июня стало известно, что Меньшов заболел коронавирусом. Тогда же сообщалось, что инфекцию он переносит в легкой форме.

Владимир Меньшов автор таких всенародно любимых фильмов, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш».

За фильм «Москва слезам не верит» он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

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Комментарии (19)

cupuyca
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Rovesnik_Kommunizma
Да, с дельтой шутки плохи - 10 дней от легкой формы до траурной.
Жаль Меньшова - отличный режиссер и классный мужик.
Земля ему пухом!
nuga
Массовая вакцинация и её итоги.Сестра Шойгу скончалась,вроде была привита,теперь об этом статусе привит предпочитают умалчивать.Петр Мамонов тоже лежит в больнице. Привитые заразны,это признано официально. Превратили страну в инфекционною больницу.Ну,и что скажет Путин о легкой форме Ковида после прививки? Меньшов умер от легкой формы. либо его заразили привитые,либо после вакцины. Рейтер от 5 июля: Словакия возвращает 160 тыс Спутника обратно по цене закупки 9,95$ из 200 тыс закупленных.Не признают это чудо.Возврат ,как ИВЛ аппаратов негодных ,из Америки.Потреблять возвращенку предстоит россиянам,у вакцин срок годности ограничен.
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