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Австрия внесла Россию в красный список из-за мутаций коронавируса

Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список, относя ее к странам с распространением новых вариантов коронавируса. Въезд для россиян ограничен, следует из постановления австрийского минздрава от 5 июля.

Согласно постановлению, из России в Австрию смогут въезжать только несколько категорий граждан, которым будет необходимо соблюдать десятидневный карантин по прибытии. В австрийском списке стран распространения мутаций коронавируса, помимо России, находятся Бразилия, Великобритания и ряд африканских стран.

Ранее МИД Австрии отнес Россию к оранжевому списку стран, разрешая въезд в страну с любой целью, в том числе туристической, но с соблюдением ряда эпидемиологических правил. Тогда же глава австрийского МИД Александер Шалленберг не исключил ужесточения мер в отношении России.

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