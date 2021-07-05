Австрия внесла Россию в красный список из-за мутаций коронавируса

Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список, относя ее к странам с распространением новых вариантов коронавируса. Въезд для россиян ограничен, следует из постановления австрийского минздрава от 5 июля.

Согласно постановлению, из России в Австрию смогут въезжать только несколько категорий граждан, которым будет необходимо соблюдать десятидневный карантин по прибытии. В австрийском списке стран распространения мутаций коронавируса, помимо России, находятся Бразилия, Великобритания и ряд африканских стран.