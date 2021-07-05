Коннолахтинскую дорогу отремонтируют за 104 млн руб. Проезд будут ограничивать и перекрывать до конца месяца

Дорожные работы почти на месяц ограничат проезд между Конной Лахтой и Левашовским шоссе на севере Петербурга. Там заменят асфальт на 5 километрах дороги.

Как сообщает 5 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 6 июля стартует ремонт Коннолахтинской дороги от улицы 3-я Конная Лахта до Левашовского шоссе. АО «ВАД» заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части на участке протяженностью 4,98 километра. Стоимость работ составляет 103,9 миллиона рублей. Завершить их планируется в конце июля.