Коннолахтинскую дорогу отремонтируют за 104 млн руб. Проезд будут ограничивать и перекрывать до конца месяца

Дорожные работы почти на месяц ограничат проезд между Конной Лахтой и Левашовским шоссе на севере Петербурга. Там заменят асфальт на 5 километрах дороги.
Как сообщает 5 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 6 июля стартует ремонт Коннолахтинской дороги от улицы 3-я Конная Лахта до Левашовского шоссе. АО «ВАД» заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части на участке протяженностью 4,98 километра. Стоимость работ составляет 103,9 миллиона рублей. Завершить их планируется в конце июля.
Движение на дороге будут ограничивать поэтапно. По информации Государственной административно-технической инспекции Петербурга, ограничения продлятся с 6 по 25 июля. В том числе будет перекрыт проезд:
- с 21:00 14 июля до 21:00 15 июля — на участке Коннолахтинской дороги от Мшинского переулка до Ивинской улицы, включая перекресток с ней;
- с 21:00 14 июля до 5:30 20 июля — на участке Коннолахтинской дороги от Ивинской улицы до Левашовского шоссе;
- с 21:00 15 июля до 5:30 20 июля — на съезде с Левашовского шоссе к Коннолахтинской дороге.