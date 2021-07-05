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Коннолахтинскую дорогу отремонтируют за 104 млн руб. Проезд будут ограничивать и перекрывать до конца месяца

Ремонт Коннолахтинской дороги на севере Петербурга ограничит движение транспорта

Фото: ГАТИ Петербурга
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Дорожные работы почти на месяц ограничат проезд между Конной Лахтой и Левашовским шоссе на севере Петербурга. Там заменят асфальт на 5 километрах дороги.

Как сообщает 5 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 6 июля стартует ремонт Коннолахтинской дороги от улицы 3-я Конная Лахта до Левашовского шоссе. АО «ВАД» заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части на участке протяженностью 4,98 километра. Стоимость работ составляет 103,9 миллиона рублей. Завершить их планируется в конце июля.

Движение на дороге будут ограничивать поэтапно. По информации Государственной административно-технической инспекции Петербурга, ограничения продлятся с 6 по 25 июля. В том числе будет перекрыт проезд:

  • с 21:00 14 июля до 21:00 15 июля — на участке Коннолахтинской дороги от Мшинского переулка до Ивинской улицы, включая перекресток с ней;
  • с 21:00 14 июля до 5:30 20 июля — на участке Коннолахтинской дороги от Ивинской улицы до Левашовского шоссе;
  • с 21:00 15 июля до 5:30 20 июля — на съезде с Левашовского шоссе к Коннолахтинской дороге.

Фото: ГАТИ Петербурга

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