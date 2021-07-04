С начала лета горожане жалуются на заполонивший Петербург борщевик Сосновского. Заросли растения, при контакте с которым возникает ожог, а в некоторых случаях может наступить асфиксия, находят у многоквартирных домов, на остановках и даже детских площадках.

Жалобы на борщевик разлетелись по социальным сетям из различных районов Петербурга. Первые растения горожане начали замечать в начале июня, а вот уже к его концу стали сообщать о целых зарослях. «Вдоль Муринского ручья зацвел борщевик. Бедствие, с которым очень трудно справиться, если вовремя не скосить. Может, кто-нибудь знает, к кому надо обращаться, чтобы выкосили опасное растение до того, как оно начнет разбрасывать свои семена?» — спрашивает житель Калининского района в местном паблике. «К тем, кто за короткое время придумал прививку от короны, но десятилетия не может придумать, как вывести борщевик», — отвечает ему Виктория Рыжкова.



Жительница Красногвардейского района нашла, по ее словам, сотни кустов вблизи жилых домов. «30 июня начало осмотра территории, где растёт борщевик. Очень много, примерно 200 штук и молодых, и уже цветущих! Место: шоссе Революции в створе Уманского переулка», — пишет Елена Пашкова. На проблему обратили внимание и читатели «Фонтанки». Как утверждает Андрей Мамаев, борщевик он заметил на остановке, возле дома № 21 на Замшиной улице. «Это не единственный кустик у нас на Замшиной. За борщевик дачников штрафуют, а тут — в городе. Это ядовитое растение, и в городе ему не место. На городские газоны он попадает с почвой при посадке деревьев или при отсыпке газонов. Пока его не уничтожат в области, он вновь и вновь будет попадать на газоны города. Ему нельзя давать зацветать. Семена до 15 лет могут спать в земле», — сказал обеспокоенный читатель.

На портале «Наш Петербург» за месяц было оставлено более 400 жалоб на борщевик, большая часть которых все еще находится на рассмотрении. В основном обращения оставляют жители отдаленных районов города.



Как утверждают в ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора», видов борщевика несколько, однако серьезную опасность для сельского хозяйства и человека представляет борщевик Сосновского, который в середине XX века культивировалось как силосное. Он может дать до 15–20 тыс. семян, а листья и плоды обладают способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. При этом в некоторых случаях они могут появиться не сразу, а через несколько дней, если на кожу попадут солнечные лучи.

Из других последствий — попадание сока в глаза грозит слепотой, а при вдыхании пыльцы может возникнуть раздражение гортани, тошнота и рвота, при аллергии — отек гортани и смерть. «Врачи рекомендуют также предостеречь детей от игр с борщевиком. Необходимо объяснить малышам, что категорически нельзя использовать стебли борщевика для игры, вырезая из них трубочки, дудочки, ходить босиком по скошенной траве, если там есть пеньки борщевика», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Красногвардейского района заявили, что этим летом специалисты буквально вышли на битву с борщевиком. «В этом году и правда много обращений поступает через социальные сети, в основном в группах, которые ведут сами жители, оттуда и узнаем адреса. Также о проблеме люди пишут в личные сообщения на страницу главы района во «ВКонтакте». Мы всю информацию аккумулируем и направляем в отдел благоустройства, а они уже совместно с управляющими компаниями выстраивают работу. В основном фиксируют борщевик просто на улицах, однако было обращение с Новой Охты, где борщевик вырос рядом с детской площадкой», — сказали там.



С борщевиком борются и в Красносельском районе. В пресс-службе администрации «Фонтанке» сообщили, что заявки, которые поступают через портал «Наш Петербург», социальную сеть «ВКонтакте», управляющую компанию и напрямую, отрабатывает жилищное агентство. «Борщевик косится, но реагентами земля не обрабатывается, потому что городская территория. По сравнению с прошлым годом количество обращений примерно одинаковое, но у нас участились случаи возникновения очагов борщевика после проведенного благоустройства, когда подрядчики привозят грунт и он уже заражен семенами борщевика», — добавили в администрации.



Для Центрального района проблема оказывается не столь актуальная. Жалобы на опасное растение очень редки, однако все же есть пара мест, где его можно встретить, отметили в местной администрации. Одно — Синопская набережная, где с проблемой борются сотрудники комитета по благоустройству, а другое — территория ЖК «Царская столица», где еще в прошлом году была проведена химическая обработка небольшого участка. «На данный момент жалоб нет», — заключили там.



В ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе» к настоящему моменту с ожогами борщевика поступало восемь человек. «Три — амбулаторно, пять госпитализировано со средней степенью тяжести. Ожоги были открытых участков тела, около 10–15%. Обычно в год таких больных бывает до 20 человек», — сказал руководитель отдела термических поражений Владимир Зиновьев.

Специалист добавил, что для людей подобные ожоги опасны, если речь идет об обширных поражениях или поражениях особых локализаций, таких, как промежность. «Несколько лет назад был случай, что половину тела затронул ожог, поэтому сказать, что такое происходит системно, не могу», — уточнил он.

При контакте борщевика с кожным покровом главное — оказать первую помощь, утверждает Алексей Лодягин, руководитель отдела клинической токсикологии в НИИ. «Необходимо обильно промыть место контакта проточной водой с мылом, так же поступать, если сок борщевика попадет в глаза. Затем стоит принять антигистаминное и обезболивающее и обратиться за медицинской помощью», — сказал он.



В городском комитете по благоустройству подтвердили, что в последние годы наблюдается увеличение количества очагов поражения борщевиком Сосновского в связи с его распространением из соседних регионов. Из методов борьбы — косьба, прополка и выкапывание одиночных растений, использование гербицидов. «Однако применение гербицидов разрешено на ограниченном круге территорий в связи с запретом использования в водоохранных зонах и на территориях массового посещения людей. Таким образом, на большинстве городских территорий не представляется возможным применение полного комплекса мероприятий», — подчеркнули там.

В комблаге в объемах работ на 2021 год предусмотрено выкашивание борщевика на территории в 113,35 га, выкапывание одиночных растений борщевика — 9188 штук, борьба с использованием гербицидов — 8467 м2. По государственным контрактам, заключенным комитетом с предприятиями садово-паркового хозяйства, стоимость работ составляет около 11 млн рублей.

В комитете по благоустройству также отметили, что для эффективной работы необходим комплексный подход. Подключиться к проблеме должны и исполнительные органы власти, муниципалитеты, управляющие компании, а также другие лица, которые содержат зеленые территории. При этом, как правило, жалобы петербуржцев в основном касаются именно внутриквартальных территорий. «Такие обращения комитет оперативно направляет в уполномоченные органы власти для принятия мер. Добавим, законом установлена административная ответственность за неосуществление мероприятий по недопущению произрастания, цветения и обсеменения борщевика», — сказали в комитете.



При этом некоторые жители не дожидаются реакции на свои обращения и берут ситуацию в свои руки.