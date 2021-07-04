Неправильно ты яблоню поливаешь: 5 ошибок, которые вы делаете, спасая урожай от жары

Не старайтесь поднять лейку повыше — воду нужно лить под корень Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться







В такую жару, как сейчас, страдают не только люди, но и растения. И если городские газоны беспокоят далеко не всех, то за свой урожай переживает каждый — не зря же вот этими самыми руками всю весну ковырялся в огороде или на даче, не для того, чтобы солнце все спалило. Остается только заботиться о растениях. Но даже такое простое, казалось бы, действие, как полив, нужно выполнять правильно. А мы, оказывается, и тут допускаем ошибки. Разбираемся, что мы делаем неправильно, вместе с инженером-дендрологом.



Полив — только не днем

Лейка словно специально создана для того, чтобы поднять ее повыше и устроить растениям дождь. Но делать этого не надо — листья у плодовых культур ранимые.

— Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — все это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные, — говорит инженер-дендролог Татьяна Русанова.

Так что, если у вас на участке растут какие-нибудь декоративные ели, смело можете периодически устраивать им душ, но только по вечерам. Это, кстати, может защитить их от паутинного клеща.

Днем, впрочем, вообще ничего поливать не надо — либо совсем рано утром, до восьми, либо уже после шести вечера. И ночью поливайте на здоровье — если не спится или есть система автополива. Но утром обязательно ее отключите.

Расчет полива тоже одинаков для всех огородных культур — на один квадратный метр дендролог советует тратить 10 литров воды. Этого хватает всем растениям, которые растут в саду.



Фруктовые — не поливаем

Урожай фруктов тоже хочется получить побольше, и чтобы яблоки и груши были сочными. Только вот поливом в самую жару этого не добьешься.

Фруктовые деревья нужно поливать заранее. Еще осенью Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Фруктовые деревья сейчас вообще поливать не нужно, только рыхлить под ними. Их очень обильно поливают осенью: обкапывают, такие «блюдца» большие под деревьями делают, кладут туда шланг и очень хорошо заливают. Потом это все закрывают и влажные растения уходят в зиму, — объясняет Татьяна Русанова.

А в такую жару и воды не хватит на полив фруктовых деревьев, и надобности в этом нет. Поливайте осенью, а пока имеет смысл только взрыхлить землю.

Из колодца — нельзя Нельзя поливать холодной водой — это знают почти все садоводы и огородники. Но это тоже не значит, что она обязательно должна быть очень теплой. 24–25 градусов — как раз такая температура воды сейчас в летнем водопроводе. Другое дело, если вы берете воду для полива из колодца или скважины.

— Из скважины напрямую поливать нельзя — там температура воды может быть 7–9 градусов, это не пойдет на пользу растениям. Можно набрать ее в бочки и дать отстояться, прогреться на солнышке. Как правило, те, у кого есть скважины, об этом знают, — говорит дендролог.



Если вы поливаете водой из колодца или скважины — сначала прогрейте ее Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться







Не вся вода одинаково полезна Еще одна проблема со скважиной — вода бывает подсолена. Это видно после полива, вокруг растений появляется легкий белесый налет. Проблема в том, что растения впитывают воду тоненькими волосками, а соль оседает на этих волосках, и они впитывают хуже. В результате растения плохо растут, желтеют.

— Такую воду тоже нужно отстаивать и стараться поливать поменьше, ждать дождей. Рыхление через день, каждый день — считается «сухой полив», это немного заменяет воду, — советует Татьяна Русанова.

Спасаем огурцы

Огурцы от летнего солнца страдают больше всего — у них очень уязвимые листья. Чтобы они не «горели», не желтели и не сохли, их нужно прятать от жары.

— Огурцы будут хорошо расти, несмотря на жару, только если они хорошо прикрыты. Можно сделать навес из нетканого материала или хорошо проветриваемую теплицу, — советует дендролог.