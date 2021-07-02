Прививка маске не помеха. Роспотребнадзор ответил бизнесу на главные вопросы о вакцинации и ограничениях

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Прививка после перенесенного заболевания COVID-19 необходима, все вакцины одинаково эффективны, за отказ сделать укол работника нельзя уволить, но можно будет оштрафовать. Фудкортам работать нельзя, даже с перегородками. Разъяснения дают Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Любовь Ефимук, заместитель начальника отдела юридического обеспечения Роспотребнадзора по Петербургу, в ролике с ответами на вопросы петербургского бизнеса, записанном объединением «Деловая Россия». «Фонтанка» публикует видео и текстовую выжимку с комментариями.

Можно ли делать прививку от коронавирусной инфекции сразу после болезни или если есть антитела?

Ирина Чхинджерия. Проведение вакцинации после перенесенного заболевания COVID-19 необходимо. Сроки проведения определяются лечащим врачом и зависят от уровня защитных антител, которые имеются у переболевшего. В каждом случае это решается индивидуально.

Комментарий «Фонтанки». С 5 июля в Петербурге доступна повторная вакцинация для граждан, которые были привиты от новой коронавирусной инфекции ранее. Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад. Повторная вакцинация будет проводиться без предъявления анализов на антитела. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), титр антител значения не имеет.

Переболевшие более 6 месяцев назад граждане также могут пройти вакцинацию в любом пункте без исследования уровня антител.

Что такое титр антител? Обязательно ли делать их исследование перед прививкой?

Ирина Чхинджерия. Титр антител в сыворотке крови человека — это то количество защитных антител, которое образовалось или вследствие перенесенного заболевания, или вакцинации. Инструкции по применению вакцин не регламентируют предварительное исследование на наличие антител. Прививаться можно, не делая исследование на антитела, если человек здоров и если врач допустил его к прививке.

В чем отличие иммунитета после заболевания и после вакцинации?

Ирина Чхинджерия. Иммунитет — это состояние защищенности организма от чужеродного агента. Формируется путем выработки антител либо вследствие перенесенного заболевания, либо после вакцинации. И в том, и другом случае вырабатываются одни и те же антитела. И естественный, и искусственный иммунитеты защищают равноценно.

Может ли прививка обострить хронические заболевания?

Ирина Чхинджерия. Если прививка сделана правильно, с соблюдением требований, которые предусмотрены инструкцией по применению препарата, то обострения хронических заболеваний не происходит.

Какую вакцину выбрать для коллективной вакцинации?

Ирина Чхинджерия. Все вакцины, находящиеся в гражданском обороте в настоящее время, имеют разрешение и должны применяться в соответствии с инструкцией. С точки зрения эпидемиологической эффективности и безопасности, они равноценны. Решение о применении той или иной вакцине принимает врач в зависимости от противопоказаний и желания пациента.

Комментарий «Фонтанки». По данным статьи в авторитетном медицинском журнале «Ланцет», из 14 тысяч вакцинированных «Спутником» заболели 4 человека, (в контрольной группе из 4000 человек заболело 74).



«ЭпиВакКорона» вышла в гражданский оборот полгода назад. Но пока неясно, так ли она эффективна, как заявляют разработчики. В испытаниях принимали участие более тысячи семисот человек, которые являются сотрудниками Роспотребнадзора. Но контрольной группы не было вообще. Перед тем, как происходила вакцинация, у людей определяли наличие коронавирусной инфекции с помощью теста ПЦР и наличие антител к коронавирусу с помощью широко используемых зарубежных тестов. После вакцинации проводили исследование на наличие антител уже собственной тест-системой разработчиков вакцины из научного центра «Вектор». По «Ковиваку» публикаций пока тоже нет.

На данный момент в Петербурге для вакцинации доступна только вакцина «Спутник V». «ЭпиВакКорона» и «Ковивак» закончились.

Нужно ли работодателю организовать медицинский контроль состояния и побочных эффектов у сотрудников после вакцинации?

Ирина Чхинджерия. Организация медицинского контроля за состоянием привитых работников не входит в обязанность работодателя. Это задача медицинских организаций. Существует система надзора за состоянием здоровья привитых. Каждый случай сильных реакций или подозрения на побочные эффекты учитывается медицинской организацией, информация передается в органы Роспотребнадзора, проводится эпидемиологическое расследование.



Комментарий «Фонтанки». Вице-губернатор Олег Эргашев ранее сообщал, что в Петербурге изучают «сотни случаев» осложнений после вакцинации от коронавируса. Результаты исследований пока не опубликованы.

Если у компании есть региональное подразделение, как будет считаться общая численность привитых сотрудников?

Ирина Чхинджерия. Удельный вес сотрудников, привитых от новой коронавирусной инфекции, исчисляется по каждому подразделению компании, по тем подразделениям, которые находятся в регионе суммарно, и по всей компании или по учреждению.

Комментарий «Фонтанки». Сейчас в Петербурге обязательной является вакцинация для сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных Смольному учреждений (до уровня 65% наличия антител у коллектива). Некоторые представители бизнеса согласились добровольно обеспечить вакцинацию 60% сотрудников.

Какие обследования необходимо пройти человеку, чтобы убедиться в отсутствии противопоказания к вакцине?

Ирина Чхинджерия. Каждый житель города, придя на прививку, должен заполнить специальную анкету, разработанную Минздравом. В нее включены вопросы, которые максимально охватывают все сведения о состоянии здоровья пациента, возможном наличии хронических заболеваний, индивидуальных особенностях организма. Важно внимательно и правильно заполнить эту анкету. Затем необходимо пройти медицинский осмотр и опрос у врача, который оформляет допуск к прививке. Все прививки проводятся с учетом инструкций, которые прилагаются к каждой вакцине. При соблюдении всех этих требований никаких побочных эффектов при вакцинации не должно быть.

Будет ли постановление Роспотребнадзора основанием для увольнения сотрудника за отказ вакцинироваться?

Любовь Ефимук. Основания для прекращения трудовых отношений регламентируются статьей 77 Трудового кодекса РФ. Постановление Роспотребнадзора таким основанием быть не может.

Комментарий «Фонтанки». Российские организации могут отстранять от работы сотрудников, которые не сделали обязательную прививку против COVID-19 по эпидемиологическим показаниям, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. При этом увольнение с работы за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве.

Должен ли сотрудник писать отказ от вакцинации в ответ на настоятельную рекомендацию работодателя?

Любовь Ефимук. Согласно 157 ФЗ об иммунопрофилактике инфекционных болезней, если гражданин отказывается делать прививку, которая входит в календарь профилактических, то он должен оформить письменный отказ. В таком случае медицинский работник фиксирует в медицинской карте данный отказ.

Комментарий «Фонтанки». Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Государственная дума не стала 15 июня рассматривать во втором чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, поскольку в нем не уточнялся вопрос добровольной вакцинации.

Какие санкции ждут работодателя за непредоставление отчета о вакцинации сотрудников?

Какие санкции ждут работника за отказ от прививки?

Любовь Ефимук. Санкции будут зависеть от того, кем будет издан нормативно-правовой акт об обязательной вакцинации. Если предписание будет исходить от органа исполнительной власти субъекта, то за неисполнение грозит административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. Если же документ будет издан главным санитарным врачом, то по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Наказание для работника регламентируется в таком же порядке.

Комментарий «Фонтанки». Сейчас постановление правительства Петербурга №121 предписывает обязательную вакцинацию органам госвласти и подведомственным учреждениям. Однако в зачет 65% принимают и тех, у кого антитела появились естественным образом. Для бизнеса вакцинация 60% персонала сейчас носит добровольный характер.

По статье 20.6.1 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Ч.2 статьи 6.3 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Можно ли работать без перчаток тем, кто привит или имеет справку о наличии антител?

Любовь Ефимук. Вакцинация или справка о наличии антител не освобождает от использования средств индивидуальной защиты в тех случаях, когда это предусмотрено положением действующего законодательства.

Комментарий «Фонтанки». Согласно постановлению №121, в Петербурге граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных и транспорте.

Как работодатель должен проверять сертификаты о вакцинации сотрудников, справок и результатов тестов?

Любовь Ефимук. Положением действующего законодательства на работодателя такая обязанность не возложена. Работодатель может принимать разумные меры для проверки легитимности предоставляемого работником документа.

С какого возраста необходимо носить маску и как убедить и проконтролировать детей до 10 лет носить маску?

Любовь Ефимук. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ №31, нужно носить маски в местах массового пребывания людей, на АЗС, на парковках, вне зависимости от возраста. Контроль за детьми осуществляется их законными представителями.

Комментарий «Фонтанки». Постановление №121 возлагает на владельцев ТЦ и магазинов контроль за соблюдение посетителями масочного режима.

Появится ли возможность организованной записи на вакцинацию?

Любовь Ефимук. Для записи на вакцинации возможно по телефону 122 или через сайт госуслуг.

Комментарий «Фонтанки». В Петербурге доступны четыре способа дистанционной записи на вакцинацию: единый номер «122», порталы «Здоровье петербуржца» и «Госуслуги», а также колл-центры поликлиник. Для записи на прививку в торговом центре нужно прийти лично. Также работодатели могут организовать централизованную вакцинацию, если наберут больше 30 желающих. Однако некоторые из каналов записи работают со сбоями.

Возможно ли проведение массовых мероприятий в ТРЦ с учетом соблюдения мер санитарной безопасности?

Любовь Ефимук. В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства Петербурга №121, введены запреты для физических и юридических лиц. В настоящее время проведение массовых мероприятий в ТЦ не согласуется с текущей эпидемиологической ситуацией в городе.

Может ли точка на фудкорте продолжить работу, если «притворится» рестораном: перегородки, официанты, столы и стулья с учетом социальной дистанции?

Любовь Ефимук. В постановлении №121 запрещена деятельность с использованием общего зала обслуживания и вне обособленных помещений, за исключением фудкортов и фудплейсов на вокзалах, аэропортах и АЗС, либо с использованием доставки. В данном контексте попытки обойти данное ограничение свидетельствуют об отсутствии должной социальной ответственности со стороны бизнеса.



Допускается ли работа фудкортов на вынос, если в ТЦ нет посадочной зоны и усилен контроль за масочным режимом?

Любовь Ефимук. Согласно постановлению №121, работа фудкортов на вынос не предусмотрена.

