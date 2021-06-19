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Минтруд допустил отстранение непривитых сотрудников

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков скорректировал озвученную ранее информацию.

Российские организации могут отстранять от работы сотрудников, которые не сделали обязательную прививку против COVID-19 по эпидемиологическим показаниям. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, предаёт 19 июня РИА Новости.

Таким образом Котяков скорректировал информацию, озвученную ранее. Сегодня же он говорил, что увольнение с работы за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве.

Напомним, что Смольный предписал обеспечить вакцинацию 65% чиновников. Обязательную вакцинацию сотрудников отдельных сфер на этой неделе ввели Москва и некоторые другие регионы, в том числе Ленинградская область.

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Комментарии (16)

Strelets 77
Прививать во время пика эпидемии опасное занятие. Антитела формируются через несколько недель, а вирус на фоне прививки будет совсем плохо!
Squaw
Фашисты. А если мед.отвод? Сдохнуть от голода? За свой счёт?
vic_5e4cd1938d1a8
И это правильно.
В период эпидемии прививаться или нет, это абсолютно не личное дело индивидума.
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