Минтруд допустил отстранение непривитых сотрудников

Российские организации могут отстранять от работы сотрудников, которые не сделали обязательную прививку против COVID-19 по эпидемиологическим показаниям. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, предаёт 19 июня РИА Новости.



Таким образом Котяков скорректировал информацию, озвученную ранее. Сегодня же он говорил, что увольнение с работы за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве.



Напомним, что Смольный предписал обеспечить вакцинацию 65% чиновников. Обязательную вакцинацию сотрудников отдельных сфер на этой неделе ввели Москва и некоторые другие регионы, в том числе Ленинградская область.