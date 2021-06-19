Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ от прививки

Увольнение с работы за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передаёт 19 июня РИА Новости.



В Москве на этой неделе ввели обязательную вакцинацию. Глава городского Роспотребнадзора постановила, что до 15 августа оба компонента вакцины от коронавируса должны получить 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Аналогичные меры ввели и в некоторых других регионах.

