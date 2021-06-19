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Минтруд рассказал, могут ли уволить за отказ от прививки

Увольнение с работы за отказ от вакцинации не предусмотрено в трудовом законодательстве. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передаёт 19 июня РИА Новости.

В Москве на этой неделе ввели обязательную вакцинацию. Глава городского Роспотребнадзора постановила, что до 15 августа оба компонента вакцины от коронавируса должны получить 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Аналогичные меры ввели и в некоторых других регионах.

Смольный предписал до 15 августа обеспечить вакцинацию от COVID-19 65% чиновников. Сегодня стало известно, что в Петербурге с 21 июня ужесточают ограничения.

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Комментарии (8)

Олег З
Ну пусть попробую уволить!
jump
Уволить сотрудника работодатель не может. А вот штраф на работодателя за невыполнение вакцинации - легко! Иными словами - государство в очередной раз решило срубить баблишка из воздуха.
Чёрт Опасный
"не предусмотрено в трудовом законодательстве"... чё, реально?
у нас есть трудовое законодательство?
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