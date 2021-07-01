Самый юный депутат петербургского ЗакСа пойдёт на выборы против своей матери

Сысоев будет кандидатом по 22-му округу во Фрунзенском районе. От партии «Единая Россия» там будет выдвигаться его мать — депутат, лыжница Любовь Егорова.



Отметим, что в 2016 году 22-летний элдэпээровец, сын депутата, избрался неожиданно для своих однопартийцев. В беседе с «Фонтанкой» он предложил корреспонденту самостоятельно придумать ему избирательную программу и добавил, что намерен заниматься в ЗакСе «ничем».

Помимо Сысоева, ЛДПР выдвинула кандидатами в 21-м округе в Московском районе бывшего помощника Виталия Милонова Андрея Малкова (в последнее время его часто видят спикером на передачах РИА ФАН, входящего в холдинг «Патриот» Евгения Пригожина), в 5-м округе Выборгского района бывшего замглавы жилищной инспекции Егора Тратникова, в 1-м округе Адмиралтейского района актера театра «Русская антреприза» Илью Мозгового.