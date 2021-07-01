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Самый юный депутат петербургского ЗакСа пойдёт на выборы против своей матери

Самый молодой депутат Законодательного собрания Петербурга, футболист Виктор Сысоев снова стал кандидатом на выборах. Как сообщает 1 июля корреспондент «Фонтанки», его кандидатуру утвердили на городской конференции ЛДПР.

Сысоев будет кандидатом по 22-му округу во Фрунзенском районе. От партии «Единая Россия» там будет выдвигаться его мать — депутат, лыжница Любовь Егорова.

Отметим, что в 2016 году 22-летний элдэпээровец, сын депутата, избрался неожиданно для своих однопартийцев. В беседе с «Фонтанкой» он предложил корреспонденту самостоятельно придумать ему избирательную программу и добавил, что намерен заниматься в ЗакСе «ничем».

Помимо Сысоева, ЛДПР выдвинула кандидатами в 21-м округе в Московском районе бывшего помощника Виталия Милонова Андрея Малкова (в последнее время его часто видят спикером на передачах РИА ФАН, входящего в холдинг «Патриот» Евгения Пригожина), в 5-м округе Выборгского района бывшего замглавы жилищной инспекции Егора Тратникова, в 1-м округе Адмиралтейского района актера театра «Русская антреприза» Илью Мозгового.

Список ЛДПР на выборы в Законодательное собрание возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Вторым и третьим стали координатор отделения партии Юрий Ломакин и глава фракции в ЗакСе Павел Иткин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

260602101
а Вяльбе не бежит ?
266081655
Совратили малыша ЛДПР-цы.....
kоt-obormot
Надо больше, хороших и разных.
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