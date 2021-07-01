Подписные листы кандидатов на выборах будут проверять с помощью нейросети, об этом 1 июля на пресс-конференции рассказала глава Горизбиркома Петербурга Наталья Чечина.

«Это специальные комплексы. Центральная избирательная комиссия приобрела эти комплексы для всех окружных комиссий всех субъектов Российской Федерации. В том числе и для Санкт-Петербурга», — сказала Чечина. Она добавила, что все восемь окружных избиркомов уже получили эти комплексы, а Горизбирком также приобрел три комплекса для проверки подписных листов.

Сканер для подписных листов кандидатов на выборах



автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»



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Сканер позволяет оцифровывать подписные листы и передавать данные на программно-аппаратный комплекс, который будет обрабатывать поступившие изображения. «Он вычисляет серию и номер документа, автоматически передает запрос к базе данных регистра избирателей. Формируется выгрузка по каждому избирателю. Сличительная ведомость формируется», — прокомментировал начальник управления — информационного центра Дмитрий Кузьмин. В отношении записей, которые не были найдены в регистре или там присутствуют устаревшие данные, комплекс позволяет сформировать запрос в МВД для дополнительной проверки. Комплекс также позволит облегчить работу почерковедов, так как он считывает почерк избирателя и проверяет на виды почерка и может автоматически сформировать сличительные цепочки. То есть, например, позволит распознать, что одна и та же подпись поставлена на разных листах. Вероятность распознавания данных составляет 93,3%. Подписи, к которым возникнут вопросы, пройдут также ручную проверку с запросом в МВД.

Напомним, в этом году избиратели в подписных листах должны будут собственноручно написать не только фамилию, имя и отчество, но также дату, адрес прописки и паспортные данные. Подписной барьер ранее ужесточили, снизив максимально дозволенный процент недействительных подписей с 10% до 5%. Таким образом, будут выборочно проверяться подписи за кандидатов на выборы в Госдуму, а также тех, кто выдвигается от политических объединений по общегородскому списку в Заксобрание города. Единый портал госуслуг, хотя закон это позволяет, применяться не будет, то есть подписи будут собираться на бумаге, по старинке, рассказал член комиссии, начальник юруправления Горизбиркома Олег Зацепа. Он признал, что ранее были случаи, когда избиркомы «недобросовестно пытались отказывать по каким-то формальностям» в регистрации кандидатам. «Сейчас законодатель уполномочил избирательные комиссии утвердить образец заполнения подписного листа. Если избирательная комиссия в чем-то ошиблась, а кандидат за ней эту ошибку повторил, то отказать ему в регистрации нельзя», — пояснил Зацепа.

В Петербурге 17–19 сентября пройдут выборы в Заксобрание, Госдуму, а также в муниципальные образования «Ланское» и «Автово».