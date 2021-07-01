Это вам не Кизляр. Жители ЖК борются за свои яркие «Пять звезд», свет которых доходит до Смольного

Фото: Жилой комплекс «Пять звезд» на Citywalls.ru / пользователь Аврора Поделиться Поделиться







С начала недели страницу губернатора Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте» атаковали жители ЖК «Пять звезд» в Калининском районе города с просьбами помочь сохранить особенность их домов — металлические световые конструкции в виде звезд. Они выглядят весьма внушительно и отлично просматриваются издалека — даже со Смольной набережной.

С десяток людей просят главу города вмешаться в ситуацию и помочь отстоять полюбившиеся им символы своего ЖК. «Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были?» — цитирует стихотворение Владимира Маяковского одна из местных жительниц Мария Свириденко.



Как рассказали «Фонтанке» местные жители, о демонтаже они узнали случайно. «Увидели работы на крыше и поинтересовались у управляющей компании», — сказала Екатерина Зубович. При этом собственники домов по улице Жукова, 1-3, которые были сданы в эксплуатацию в 2018 году, отмечают, что наличие световых конструкций для многих стало определяющим фактором при приобретении квартиры. «Созвучно с названием, крыши пяти домов гармонично украшают звезды с подсветкой, которые являются символами жилого комплекса, его отличительной чертой и неотъемлемой частью. Наши звезды видно с Большеохтинского, Литейного, моста Александра Невского и даже с самолета. Их уже по праву можно считать символом всего района, они ярко светятся, украшают ночное небо и придают эстетику не такой парадной стороне Невы напротив Смольного», — утверждает Анастасия.

В администрации Калининского района заявили, что демонтаж производится в соответствии с предписанием Государственной жилищной инспекции Петербурга. Там в свою очередь сообщили, что архитектурным проектом жилого комплекса размещение этих конструкций предусмотрено не было, а как рекламные их также никто не согласовывал. «В утвержденной постановлением правительства схеме размещения рекламных конструкций указанные элементы не отражены и квалифицируются как установленные самовольно. В соответствии с законодательством Петербурга самовольно установленные элементы благоустройства подлежат демонтажу, однако для сохранения элемента необходимо получить согласование комитета по градостроительству и архитектуре», — сообщили ГЖИ.



В КГА подтвердили, что звезды на крыши пяти зданий с комитетом не согласовывались, но там их отнесли к рекламным объектам, разрешение на которые выдает другая инстанция. «Размещенные на крышах по указанному адресу конструкции не определяются как информационные. Принимая во внимание название жилого комплекса — «Пять звезд» — можно предположить, что данные конструкции имеют прямое отношение к названию. Полномочия по выдаче разрешений на установку объектов наружной информации и рекламных конструкций возложены на комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации», — сказали в КГА.

В комитете по печати оказались с этим не согласны. Как там утверждают, звезды сами по себе не содержат информации о товарах или об иных объектах рекламирования, следовательно, они не являются рекламными конструкциями, а больше походят на элементы декора зданий. «Согласование возможности размещения таких элементов входит в компетенцию КГА. Установка звезд, либо иных объектов, не являющихся рекламными и информационными, на фасадах либо крышах зданий, как правило, предусматривается на стадии проектирования жилого комплекса. Таким образом, выдача разрешений комитета по печати не предусматривается на установку и эксплуатацию указанных объектов», — резюмировали там.



Застройщиком ЖК «Пять звезд» является ООО «Жилой комплекс «Полюстрово», которое входит в группу компаний УК «Теорема», глава которой подтвердил, что звезды в свое время выполняли рекламную функцию. По словам Игоря Водопьянова, управляющего «Теоремы» их установили для привлечения внимания к объекту во время продаж, и в проекте они не значатся. Несмотря на отсутствие согласования элементов, поводом для снятия стало даже не это, а обращение к Водопьянову автора проекта Сергея Чобана.

«Изначально они были предложены и установлены вами в качестве маркетинга на время строительства жилого комплекса. Но они настолько диссонируют со всем архитектурным ансамблем, что я попросил вас после завершения строительства незамедлительно убрать их. К сожалению этого не произошло и до сих пор. Поэтому я повторяю свою настоятельную просьбу еще раз», — сообщает в своем письме архитектор, в чьем портфолио «Невская ратуша», «Экспофорум» и московская башня «Федерация». По словам Водопьянова, к нему также обращался главный архитектор города Владимир Григорьев, который просил избавиться от конструкций. «Он меня почему-то, как мне кажется, искренне ненавидит. Говорил, что это не по-петербургски как-то все выглядит, а спорить с главным архитектором я не считаю правильным. Я ему сказал, что продам квартиры и уберу. Вот я продал квартиры и убираю», — сказал он. Водопьянов добавил, что к активному демонтажу рабочие приступят, как только «ситуация уляжется».



Председатель КГА подтвердил, что просил демонтировать звезды, «только это было шесть лет назад». За все эти годы, по словам Григорьева, от застройщика не поступало заявок на согласование, но если бы звезды были олицетворением городского бренда, то это был бы другой вопрос. «У нас есть порядок согласований, и все, что не согласовано, должно подлежать согласованию либо демонтировано. Петербург — это бывшая столица Российской империи, если бы это был город Кизляр, который бы славился пятизвездочным коньяком, то, наверное, было бы уместно. А так это конструкция абсурдна. Это видно сразу, что это продукт не колоссального ума. Зачем это все? Чтобы кто-то видел за 10 километров, что Водопьянов там водрузил звезды?» — сказал Григорьев в разговоре с «Фонтанкой».

Он добавил, что сомневается в том, что световые элементы в Интернете отстаивают реальные люди. «У нас вбросы сплошь и рядом. И как вот эти жители, к примеру, узнали, что у них хотят снять звезды. Я вот живу в доме и не знаю, что у меня на крыше делается, и с коммунальщиками не общаюсь», — сказал он.



Тем временем жители ЖК уже записываются на встречу к Григорьеву, чтобы обсудить возможность согласования элементов на пяти крышах. С собой они обещают принести порядка шести десятков подписей от собственников квартир против демонтажа полюбившихся им конструкций.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

