FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
2
Печать

Ребенок погиб в массовой аварии на трассе «Кола». Через час в 25 километрах столкнулись еще два грузовика

В массовой аварии на трассе «Кола» в Ленобласти погиб ребенок и пострадали 7 человек

Две серьезных аварии с участием грузовиков произошли днем 30 июня на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. В общей сложности в них погиб один человек и восемь получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад», около 14:30 поступила информация о массовом ДТП на 89-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе. Там столкнулись три легковых автомобиля и три грузовика. Один из них, как видно на фото, вылетел в кювет и опрокинулся.

ПоделитьсяПоделиться

По предварительным данным «Фонтанки», в результате ДТП погиб 5-летний ребенок. Еще трое детей и четверо взрослых получили травмы. Двух женщин из легковых Suzuki и Volkswagen спасатели деблокировали при помощи гидравлического инструмента, пишет 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обслуживающей дорогу подрядной организации и скорая. Из-за аварии собрался затор длиной в 7 километров в обоих направлениях.

ПоделитьсяПоделиться

А в 25 километрах от этой аварии движение затрудняет еще одна. Около 15:48 поступила информация о ДТП на 114-м километре трассы «Кола», сообщили в Упрдоре. Там столкнулись два грузовых автомобиля, и один из них съехал в кювет. В результате ДТП пострадал один человек. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», спасателям пришлось вырезать одного из водителей из кабины.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

pulkovoserg
Продавайте права и мед справки и дальше. Адрес известен - шоссе революции , 85
Antuan Rokanten
Жаль ребёнка. Из-за безалаберности взрослых страдают дети.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний