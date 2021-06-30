Две серьезных аварии с участием грузовиков произошли днем 30 июня на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. В общей сложности в них погиб один человек и восемь получили травмы.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-запад», около 14:30 поступила информация о массовом ДТП на 89-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе. Там столкнулись три легковых автомобиля и три грузовика. Один из них, как видно на фото, вылетел в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным «Фонтанки», в результате ДТП погиб 5-летний ребенок. Еще трое детей и четверо взрослых получили травмы. Двух женщин из легковых Suzuki и Volkswagen спасатели деблокировали при помощи гидравлического инструмента, пишет 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обслуживающей дорогу подрядной организации и скорая. Из-за аварии собрался затор длиной в 7 километров в обоих направлениях.
А в 25 километрах от этой аварии движение затрудняет еще одна. Около 15:48 поступила информация о ДТП на 114-м километре трассы «Кола», сообщили в Упрдоре. Там столкнулись два грузовых автомобиля, и один из них съехал в кювет. В результате ДТП пострадал один человек. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», спасателям пришлось вырезать одного из водителей из кабины.