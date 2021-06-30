Гватемала попросила вернуть деньги, заплаченные за «Спутник V»

Власти Гватемалы (Центральная Америка) обратились к России за возвратом средств, выплаченных за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Дело в том, что не выполнен запланированный объём поставок.
Как передаёт 30 июня ТАСС со ссылкой на издание Prensa Libre, глава гватемальского минздрава Мария Амелия Флорес на встрече с депутатами парламента во вторник рассказала, что министерство направило письмо в Российский фонд прямых инвестиций. «Мы просим <...> вернуть деньги, — объявила министр. — Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки».
Гватемальская сторона будет ждать ответа пять дней, затем намерена предпринять «действия юридического характера».
Гватемала, по данным издания, внесла 50-процентную предоплату (около 80 миллионов долларов) за 16 миллионов доз «Спутника V», но получила пока только 150 тысяч доз.
Российский препарат был зарегистрирован в Гватемале в феврале.