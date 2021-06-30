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Гватемала попросила вернуть деньги, заплаченные за «Спутник V»

Власти Гватемалы (Центральная Америка) обратились к России за возвратом средств, выплаченных за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Дело в том, что не выполнен запланированный объём поставок.

Как передаёт 30 июня ТАСС со ссылкой на издание Prensa Libre, глава гватемальского минздрава Мария Амелия Флорес на встрече с депутатами парламента во вторник рассказала, что министерство направило письмо в Российский фонд прямых инвестиций. «Мы просим <...> вернуть деньги, — объявила министр. — Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки».

Гватемальская сторона будет ждать ответа пять дней, затем намерена предпринять «действия юридического характера».

Гватемала, по данным издания, внесла 50-процентную предоплату (около 80 миллионов долларов) за 16 миллионов доз «Спутника V», но получила пока только 150 тысяч доз.

Российский препарат был зарегистрирован в Гватемале в феврале.

К настоящему времени в Гватемале было лабораторно подтверждено более 292 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 147 инфицированных пациентов, 264,4 тыс. выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 925 тыс. вакцин от коронавируса. Первую дозу получили 767,3 тыс. человек, обе — почти 158 тыс.

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Комментарии (4)

Gorki
У нас свои ломанулись прививаться вот и не хватило на продажу.
262224921
Почему то сразу вспомнил Апрашку в 90-е
Сергей Федоров
Кругом обман.
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